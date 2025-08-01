Кабмін схвалив скасування обов’язкових печаток у деяких сферах — Finance.ua
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Кабмін схвалив скасування обов’язкових печаток у деяких сферах

Казна та Політика
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Кабмін схвалив скасування обов’язкових печаток у деяких сферах
Кабмін схвалив скасування обов’язкових печаток у деяких сферах
Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який скасовує обов’язкове використання печаток для окремих організацій. Це ще один крок у межах дерегуляції, яку Міністерство економіки проводить уже понад 10 років.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Ми запропонували прибрати застарілі вимоги щодо обов’язкового використання печаток у ще двох законах. Якщо парламент підтримає це рішення, підприємці більше не будуть зобов’язані використовувати печатки — лише за власним бажанням. Цей черговий етап дерегуляції завершить реформу, яка тривала понад 10 років. Жодних зайвих витрат і подвійного трактування — усе має бути просто та зручно для бізнесу», — наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
Згідно з новим законопроєктом, використання печаток стане повністю добровільним. Документ передбачає зміни до двох законів:
  • «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»;
  • «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
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У разі ухвалення законопроєкту, печатки більше не будуть обов’язковими:
  • для організацій роботодавців — у протоколах засідань чи конференцій, де створюється об’єднання;
  • для банків — в ощадних сертифікатах.
У міністерстві розповіли, що перехід до добровільності використання печаток розпочався 2014 року. З того часу нормативне поле за невеликим виключенням, зачистили від норм про обов’язкове використання печаток та штампів.
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У межах реформи дерегуляції Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності переглянула понад 1300 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 584 рекомендовано спростити, 456 — скасувати. Наразі скасовано вже 352 інструменти держрегулювання.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив план реалізації рішення Ради національної безпеки і оборони щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання у роботу підприємств. Податкова та митниця з цієї дати обмежать перевірки для підприємств із низьким ступенем ризику. Протягом місяця Держрегуляторна служба спільно з профільними міністерствами мають підготувати пропозиції щодо дерегуляції та скорочення надлишкових дозвільних процедур.
За матеріалами:
Finance.ua
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