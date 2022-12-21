Гетманцев назвав повернення до реформи «10-10-10» диверсією — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гетманцев назвав повернення до реформи «10-10-10» диверсією

Казна та Політика
183
Гетманцев назвав повернення до реформи «10-10-10» диверсією
Гетманцев назвав повернення до реформи «10-10-10» диверсією
Впровадження податкової реформи «10-10-10» матиме негативний вплив на економіку, компенсатори, на які розраховують її автори, не можуть покрити втрати бюджету.
Про це в інтервʼю Forbes розповів голова фінансового комітету Данило Гетманцев.
Втрати держави в обсязі 774 млрд грн, за підрахунками Мінфіну, за наслідками — це гірше за обстріли енергетичної інфраструктури рф, каже Гетманцев.
«Якщо серйозно ставитися до цього (чого я вам не радив би), то це диверсія», — наголошує голова фінансового комітету.
Читайте також
На думку Гетманцева, компенсатори, на які розраховують автори податкової реформи, не спрацюють. Минулого року ВР вже підвищила акциз на залізну руду та втричі — екологічний податок на CO2, а цього року — на газ.
«Тут немає потенціалу до зростання, більша рента не дасть цим галузям можливостей для розвитку, загальмує металургію», — каже Гетманцев.
Те саме стосується і компенсації збитків коштом збільшення акцизу на алкоголь і тютюн. Щороку держава з внутрішнього акцизу на алкоголь отримує 6,8 млрд грн, а з тютюну — 50 млрд грн.
Місце для вашої реклами
Не матиме реформа й антикорупційного ефекту, вважає голова фінансового комітету. У 2021 році було знижено ПДВ для аграріїв з 20% до 14% начебто з метою подолання скруток, це ніяк не вплинуло на детінізацію, згадує Гетманцев. «Схеми працювали й за низьких податків», — каже нардеп.
«Немає підтримки реформи у владі та у міжнародних партнерів, — зазначає Гетманцев. — Влітку в президента була нарада з цього питання, на якій він чітко сказав, що ми не йдемо цим шляхом».
Нагадаємо, масштабну податкову реформу в серпні презентував заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Вона передбачала податок у розмірі 10% на прибуток, ПДФО та ПДВ, а також скасування ЄСВ і встановлення воєнного збору на рівні 3%.
У якості компенсаторів автори розглядають підвищення низки податків, більш жорстку відповідальність бізнесу за ухилення від оподаткування та реформу Податкової служби.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.