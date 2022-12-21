Гетманцев назвав повернення до реформи «10-10-10» диверсією — Finance.ua

Гетманцев назвав повернення до реформи «10-10-10» диверсією Сьогодні 08:29 — Казна та Політика

Гетманцев назвав повернення до реформи «10-10-10» диверсією

Впровадження податкової реформи «10-10-10» матиме негативний вплив на економіку, компенсатори, на які розраховують її автори, не можуть покрити втрати бюджету.

Про це в інтервʼю Forbes розповів голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Втрати держави в обсязі 774 млрд грн, за підрахунками Мінфіну, за наслідками — це гірше за обстріли енергетичної інфраструктури рф, каже Гетманцев.

«Якщо серйозно ставитися до цього (чого я вам не радив би), то це диверсія», — наголошує голова фінансового комітету.

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На думку Гетманцева, компенсатори, на які розраховують автори податкової реформи, не спрацюють. Минулого року ВР вже підвищила акциз на залізну руду та втричі — екологічний податок на CO2, а цього року — на газ.

«Тут немає потенціалу до зростання, більша рента не дасть цим галузям можливостей для розвитку, загальмує металургію», — каже Гетманцев.

Те саме стосується і компенсації збитків коштом збільшення акцизу на алкоголь і тютюн. Щороку держава з внутрішнього акцизу на алкоголь отримує 6,8 млрд грн, а з тютюну — 50 млрд грн.

Не матиме реформа й антикорупційного ефекту, вважає голова фінансового комітету. У 2021 році було знижено ПДВ для аграріїв з 20% до 14% начебто з метою подолання скруток, це ніяк не вплинуло на детінізацію, згадує Гетманцев. «Схеми працювали й за низьких податків», — каже нардеп.

«Немає підтримки реформи у владі та у міжнародних партнерів, — зазначає Гетманцев. — Влітку в президента була нарада з цього питання, на якій він чітко сказав, що ми не йдемо цим шляхом».

Нагадаємо, масштабну податкову реформу в серпні презентував заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Вона передбачала податок у розмірі 10% на прибуток, ПДФО та ПДВ, а також скасування ЄСВ і встановлення воєнного збору на рівні 3%.

У якості компенсаторів автори розглядають підвищення низки податків, більш жорстку відповідальність бізнесу за ухилення від оподаткування та реформу Податкової служби.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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