Політичні пожертвування FTX на суму 75 мільйонів доларів можуть бути відкликані через банкрутство — Finance.ua

Політичні пожертвування FTX на суму 75 мільйонів доларів можуть бути відкликані через банкрутство Сьогодні 19:39 — Криптовалюта

Політичні пожертвування FTX на суму 75 мільйонів доларів можуть бути відкликані через банкрутство

Згідно з повідомленням Bloomberg , після краху FTX і подання заяви про банкрутство 11 листопада її політичні пожертвування на суму 73 мільйони доларів наразі перебувають під загрозою відкликання для виплати кредиторам збанкрутілої біржі.

Спекулянти в інтернеті стверджують, що колишній генеральний директор FTX та його керівники прагнули вплинути на галузеві правила своїми щедрими багатомільйонними пожертвами політикам та супер-PAC. Вважається, що Сем Бенкман-Фрід разом зі своїми керівниками Райаном Салам і Нішадом Сінгхом були одними з високооплачуваних спонсорів як республіканської, так і демократичної політичних партій США.

Багато політиків, які постраждали від щедрості FTX, тепер стикаються з труднощами в тому, що робити далі, оскільки вони можуть бути змушені повернути гроші керуючому з банкрутства.

Читайте також Bitcoin перебуває в процесі формування дна після краху криптобіржі FTX - криптоаналітик

Щоб дистанціюватися від зганьбленої та шахрайської біржі, деякі політики вже вдалися до роздачі готівки. Bloomberg повідомив, що Хакім Джефріс, лідер демократів у палаті представників, та Дік Дурбін, член керівництва демократів у Сенаті, вже пожертвували гроші, отримані від FTX, на благодійність. Сенатор Джон Хувен, республіканець із Північної Дакоти, пожертвував 11 600 доларів, які він отримав від SBF та Salame, Армії Спасіння.

Незважаючи на всі їхні спроби дистанціюватися від FTX, пожертвувавши отримані кошти на благодійність, цих політиків все ж таки можуть попросити повернути свої кошти керуючому справами про банкрутство. За словами Ілана Нейховича, представника Carlton Fields, одним із найважливіших визначальних факторів для повернення пожертв FTX є визначення судом наявності «шахрайства» або «шахрайських» намірів, пов’язаних із крахом FTX. Якщо це буде визначено так, майже всі пожертвування, пов’язані з невдалим обміном, можуть бути спрямовані на відновлення.

За словами юристів з банкрутства, відшкодування коштів компанії може бути «складним і тривалим процесом», тому що гроші, які мають бути повернені, будуть визначатися «багатьма федеральними законами та законами штату», а також рішеннями юристів щодо банкрутства.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.