Bitcoin перебуває в процесі формування дна після краху криптобіржі FTX - криптоаналітик — Finance.ua
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Bitcoin перебуває в процесі формування дна після краху криптобіржі FTX - криптоаналітик

Фінтех і Картки
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Bitcoin перебуває в процесі формування дна після краху криптобіржі FTX - криптоаналітик
Bitcoin перебуває в процесі формування дна після краху криптобіржі FTX - криптоаналітик
Популярний аналітик Віллі Ву в інтерв’ю Скотту Мелкеру заявив, що Bitcoin (BTC) знаходиться в процесі формування дна.
На думку Віллі Ву, ончейн сигнали в мережі Bitcoin говорять йому про те, що у BTC є багато покупців при поточному ціновому діапазоні навіть після краху FTX.
За словами аналітика, зараз Bitcoin торгується в бічному коридорі між вузьким діапазоном від $16 000 до $18 000.
«Безумовно, індикатори, якими я користуюся, свідчать про те, що Bitcoin зараз торгується в бічному діапазоні. Я відстежую це. Ось причина, чому ціна йде в бік...», — каже Віллі Ву.
За його словами, індикатори досягли дна.
"Зокрема, один з них, який я відстежував, — це обсяг попиту, який знизився до мінімуму. У кожному циклі є лінія тренду. Вона має тенденцію до зниження, і коли ця лінія тренду проривається вгору, це завжди відбувається в середині зони накопичення. А вона прорвалася в цей бік перед крахом FTX.
Тож насправді я вважаю, що ми готувалися до фази накопичення BTC. Ми будуємо це багатомісячне дно накопичення. Відбулося зниження боргового навантаження. Так що зараз ми продовжуємо це робити в діапазоні від $16 000 до $18 000″, — заявив криптоексперт.
За матеріалами:
cryptomisto
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