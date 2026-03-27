Поліція викрила багатомільйонну схему привласнення коштів у Київському університеті культури

Слідчі поліції викрили схему розтрати бюджетних коштів Київському університеті культури.
Як працювала схема

Як уточнили в Офісі генпрокурора, за даними слідства, службові особи Київського університету культури у змові з посадовцями Міністерства освіти та науки України організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти. Йдеться про фінансування за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики».
  • У 2022−2024 роках керівництво навчального закладу штучно завищувало кількість студентів та навчальних годин, щоб отримати більший державний бюджет. Тобто частина «студентів» і годин існувала лише на папері.
  • За попередніми даними, через цю схему було розподілено близько 760 мільйонів гривень, частину яких виводили в готівку між учасниками.
Поліція разом із фахівцями Державної аудиторської служби вже вилучила фінансову документацію, що може стати ключовим доказом.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 191 КК України про привласнення або розтрату майна в особливо великих розмірах.
Крім того, перевіряється інформація про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу та не мали права брати участь у відповідній бюджетній програмі.
За попередніми даними внаслідок таких дій державі, завдано шкоди в особливо великих розмірах.
Зараз триває встановлення всіх причетних осіб та розміру збитків, завданих державі, під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.
