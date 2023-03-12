Поліція почала штрафувати водіїв за наявність тріщини на лобовому склі — Finance.ua

Поліція почала штрафувати водіїв за наявність тріщини на лобовому склі Сьогодні 06:14 — Особисті фінанси

Поліція почала штрафувати водіїв за наявність тріщини на лобовому склі

У 2023 році стало масовим явищем накладення на водіїв штрафів за наявність тріщин на вітровому склі транспортного засобу.

Про це пише «Дорожній Адвокат».

При виявленні тріщини на вітровому склі поліцейські виносять постанови про накладення адміністративного стягнення на підставі ч.1 ст.121 КУпАП із застосуванням штрафу в розмірі 340 грн (керування транспортним засобом, що має технічні несправності, з якими експлуатація його забороняється).

При повторному протягом року аналогічному порушенні складають протоколи за ч.4 ст.121 КУпАП. Ця норма передбачає позбавлення права керування на строк від 3-х до 6-ти місяців.

Читайте також Чи потрібна страховка авто для перетину кордону з Польщею

Проте вказані постанови, як і будь-які інші у подібних обставинах, не відповідають вимогам закону. Виходячи з диспозиції ч.1 ст.121 КУпАП виключена можливість притягнення водія до адміністративної відповідальності за наявність тріщини скла. А отже такі постанови є протиправними та підлягають скасуванню у встановленому законом порядку.

Якщо водій таку постанову не оскаржив, а сплатив штраф, то це свідчить про те, що він погодився з вчиненим порушенням. І відповідно при повторній зупинці на нього можуть скласти протокол про адміністративне правопорушення за ч.4 ст.121 КУпАП — позбавлення права керування на строк від 3-х до 6-ти місяців.

Тому особливо важливим є оскаржити таку «першу» постанову за ч.1 ст.121 КУпАП, щоб не допустити складення протоколу за ч.4 ст.121 КУпАП. На оскарження постанови надається 10 днів з дня її отримання. В інакшому випадку можна позбутись посвідчення водія.

Щоб почувати себе безпечно за кермом, рекомендуємо придбати карту технічної підтримки-Assistance. З нею можна не турбуватися, що може не вистачити бензину в дорозі або проб’єте колесо. Картка стане вашою підтримкою в дорозі 24/7.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.