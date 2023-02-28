Чи потрібна страховка авто для перетину кордону з Польщею — Finance.ua

Чи потрібна страховка авто для перетину кордону з Польщею Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Чи потрібна страховка авто для перетину кордону з Польщею

Через війну українці й надалі виїжджають за кордон, найчастіше — до Польщі. Розповідаємо, як перетнути кордон із Польщею на власному автомобілі та чи потрібне зараз для цього страхування.

Якщо ви вже були в Польщі й отримали право на тимчасовий захист, під час проходження паспортного контролю необхідно повідомити польським прикордонникам про в’їзд на територію Польщі саме з використанням цього права.

Також необхідно пред’явити електронний документ diia.pl. Він генерується у польському застосунку mObywatel. За цим посиланням ви знайдете покрокову інструкцію, як це зробити.

«В’їзд на територію Польщі, не повідомивши про вищезазначені обставини або без пред’явлення електронного документа diia.pl, може призвести до того, що дані іноземця не будуть включені до реєстрів, на основі яких надається статус PESEL UKR, і який пов’язаний із численними соціальними правами», — наголошують в Держприкордонслужбі України.

Через які пункти пропуску можна перетнути кордон з України до Польщі

Устилуг — працює виключно як автомобільний пункт пропуску;

Шегині — відкритий для перетину кордону автотранспортом, також дозволяє перетинати кордон пішки в обидва боки;

Угринів, Рава-Руська, Грушів, Смільниця — автомобільні пункти пропуску. Перетинати кордон пішки можна тільки в бік Польщі з метою евакуації;

Краківець — працює тільки як автомобільний пункт пропуску для легкового автотранспорту;

Ягодин — пішохідний перехід не здійснюється, тимчасово припинений і пропуск легкових автомобілів, пропускаються вантажівки за записом у єЧерзі.

Чи потрібна страховка для перетину кордону з Польщею

Якщо в перші місяці після початку повномасштабної війни польський уряд пішов назустріч автовласникам — для в’їзду на територію Польщі не вимагалися страховки, то з 28 квітня минулого року наявність поліса — знову обов’язкова умова . Насамперед ідеться про Зелену картку.

Зелена картка в Польщу оформлюється на загальних підставах, адже поліс діє у понад 40 країнах — вся Шенгенська зона та декотрі країни СНД.

За своєю суттю Зелена картка — це така собі міжнародна Автоцивілка. Вона покриває збитки, завдані третім особам за кордоном, але не розповсюджується на винуватця ДТП.

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За відсутність Зеленої картки (або ж місцевої Автоцивілки) передбачені штрафи.

Наприклад, у Польщі, якщо поліс відсутній до 14 днів перебування, доведеться сплатити 2 800 злотих, за понад 14 днів штраф збільшиться вдвічі — до 5 600 злотих.

Вартість Зеленої картки в Україні регулює МТСБУ. Поліс з терміном дії на рік коштуватиме 8 333 грн (приблизно 200 євро), тоді як річна Автоцивілка в Польщі коштує близько 400 євро.

Зелену картку можна придбати онлайн , але документ обов’язково потрібно роздрукувати (допускається чорно-білий друк), адже, згідно з міжнародними правилами, цей поліс подається саме в паперовому варіанті.

Більше подробиць щодо особливостей руху дорогами Польщі, а також незвичні правила та штрафи за їх порушення читайте тут.

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