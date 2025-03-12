Поліцейським в Україні підвищать зарплати — Finance.ua

Поліцейським в Україні підвищать зарплати Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Поліцейським в Україні підвищать зарплати

Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram , Верховна Рада ухвалила за основу зміни до закону «Про Національну поліцію» щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських. Документ спрямований на підвищення зарплат.

Проєкт № 6506−1 в першому читанні підтримав 261 народний депутат.

Що зміниться

Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто не менше 30 280 гривень.

Поліцейським буде виплачуватися щомісячна надбавка за вислугу років (строк служби) у розмірах:

за наявності стажу служби в поліції від одного до двох років — 5%,

від двох до чотирьох років — 10%,

від чотирьох до семи років — 15%,

від семи до десяти років — 20%,

від десяти до 13 років — 25%,

від 13 до 16 років — 30%,

від 16 до 19 років — 35%,

від 19 до 22 років — 40%,

від 22 до 25 років — 45%,

понад 25 років — 50% посадового окладу.

Грошове забезпечення поліцейських складається з:

посадового окладу;

доплати за спеціального звання;

надбавки за вислугу років;

доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;

доплати за науковий ступінь та/або вчене звання;

премії (розмір якої у разі її встановлення не може перевищувати 30% посадового окладу).

Нині головною складовою грошового забезпечення поліцейських є посадові оклади, розміри яких були встановлені ще в 2015 році.

Довідка Finance.ua:

11 березня Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт, що передбачає впровадження єдиних підходів до оплати праці державних службовців на основі класифікації посад. Відповідно до законопроєкту, заробітна плата державного службовця враховує кваліфікацію та досвід, важливість і складність роботи на посаді, ступінь відповідальності, а також результативність, ефективність та якість виконання посадових обов’язків.

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