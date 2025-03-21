Польща витратила близько $83 млн на Starlink для України — Finance.ua

Польща витратила близько $83 млн на Starlink для України
Польща витратила майже 323 мільйони злотих (близько 83 мільйонів доларів) на придбання 24 560 терміналів Starlink та оплату щомісячної підписки для забезпечення інтернет-зв'язку в Україні.
Про це повідомляє Міністерство цифровізації Польщі.
Раніше, у лютому, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський підтвердив, що Польща фінансує підписку на супутниковий інтернет Starlink для України. Він наголосив, що не може уявити, щоб хтось міг розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща.
Ці витрати стали предметом публічної суперечки між міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським та Ілоном Маском. Сікорський зазначив, що Польща витрачає близько 50 мільйонів доларів щорічно на фінансування Starlink для України і попередив, якщо Starlink виявиться ненадійним постачальником, Польща буде змушена шукати альтернативи. Маск відповів, що не планує відключати Starlink для Збройних сил України.
У відповідь на ці заяви, держсекретар США Марко Рубіо розкритикував Сікорського, звинувативши його в недоброму ставленні та вигадуванні фактів. Рубіо акцентував, що без Starlink Україна давно б програла війну, а росіяни вже були б на кордоні з Польщею.
У відповідь на ці суперечки, Маск підтвердив, що ніколи не відключить Starlink, попри розбіжності щодо політики України.
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Альтернативи Starlink існують, найчастіше в цьому контексті називається франко-британська компанія Eutelsat, частка якої належить урядам цих країн. Але її послуги коштують дорожче.
Раніше міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський повідомив, що країна придбає ще 5 тисяч терміналів Starlink для захисту інтернету в Україні. Гавковський зазначив, що Польща вже закупила близько 30 тисяч терміналів Starlink, які наразі використовуються в Україні.
Він додав, що нові термінали забезпечать українських військових і цивільних стабільним доступом до інтернету.
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