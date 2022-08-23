Польща виділить українцям 64 мільйони гривень: хто зможе отримати гроші — Finance.ua

Польща виділить українцям 64 мільйони гривень: хто зможе отримати гроші Вчора 11:38 — Особисті фінанси

Польща виділить українцям 64 мільйони гривень: хто зможе отримати гроші

У Польщі виплатять нову фінансову допомогу українським жінкам та дітям, які постраждали через вторгнення росії в Україну. Розподілом грошових виплат займатиметься Фонд імені блаженного Климентія Шептицького, повідомив керівник канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

Яку суму і хто виплачуватиме українцям?

Як сказано на сторінці організації, фінансову підтримку буде надано дітям-сиротам, які залишилися без батьків через війну, та жінкам, яких звільнили з полону російських окупантів.

Проєкт фінансується за рахунок грошей із загального резерву державного бюджету Польщі. Загальна сума — 8 мільйонів 270 тисяч злотих (понад 64 мільйони гривень).

Жінкам, які побували у полоні у росіян, виплатять одноразову допомогу у розмірі 10 тисяч злотих (80 тисяч гривень). Також фінансову підтримку буде надано дітям до 18 років, у яких обидва батьки або один із них, якщо він був єдиним опікуном дитини, загинули внаслідок війни в Україні.

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Сиротам виплачуватимуть приблизно по 720 злотих (5,7 тисячі гривень) щомісяця. Передбачається, що виплати матимуть 1600 українських дітей.

Ще Фонд Шептицького надаватиме психологічну та реабілітаційну допомогу жінкам, частина з них зможуть вирушити до оздоровчо-реабілітаційного табору восени 2022 року.

Як отримати виплати?

Заявки на допомогу можна подати на сайті Фонду. Там потрібно заповнити спеціальну форму та внести таку інформацію:

копію паспорта;

електронну пошту;

особистий номер телефону;

адресу проживання;

документ, що підтверджує право опіки над дитиною опікуна / лист-повідомлення від Національного інформаційного бюро про звільнення з полону.

Грошові виплати надаватимуть до кінця грудня 2022 року, а подати заявку можна до 30 листопада цього року, до моменту вичерпання коштів, призначених на виплати, якщо це станеться раніше. Фінансова підтримка буде надана дітям до 18 років, у яких обидва батьки або один із них, якщо він був єдиним опікуном дитини, загинули внаслідок війни в Україні.

Крім одноразової виплати, жінки, звільнені з полону, можуть отримати психологічні чи психіатричні консультації. Заявку слід подати до 20 вересня. Ці жінки також зможуть поїхати до табору відпочинку та реабілітації.

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