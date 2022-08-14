Виплати для українців у Польщі: у якому випадку доведеться повернути кошти — Finance.ua

Виплати для українців у Польщі: у якому випадку доведеться повернути кошти Вчора 19:06 — Особисті фінанси

Виплати для українців у Польщі: у якому випадку доведеться повернути кошти

Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого й отримують фінансову допомогу від Управління соціального страхування (ZUS), можуть втратити право на виплати, а у деяких випадках кошти навіть доведеться повернути.

Хто може втратити виплати? Допомога від ZUS (500+ або Сімейний капітал опікунчий (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy) надається українцям із дітьми, і якщо покинути Польщу більше ніж на 30 днів, то право на виплати втрачається. Відтак допомога 500+ не буде надходити отримувачу з місяця, наступного за місяцем, у якому він виїхав із Польщі.

Кому доведеться повернути допомогу ZUS

Якщо українцю була виплачена допомога за місяць, наступний за місяцем, у якому громадянин виїхав із Польщі, виплату потрібно повернути.

Виплачені кошти слід повернути до Закладу соціального страхування на банківський рахунок: 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017. Якщо переказ здійснюється з закордонного банківського рахунку, наприклад, з українського, перед номером рахунку треба додати PL (тобто PL 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017). Додатково в даних платежу треба вказати код BIC (SWIFT): BPKOPLPW. У призначенні платежу вказати ім’я та прізвище одержувача допомоги, номер справи, а також приписку: 500.

Як повідомити ZUS про виїзд з території Польщі:

Українські переселенці, які планують виїхати із Польщі — додому чи до інших країн, повинні повідомити про свій виїзд із країни польське Управління соціального страхування (ZUS). Робити це потрібно не усім, а лише тим, хто отримує допомогу, або подав заявку на виплати ZUS. Повідомити про виїзд з Польщі можна:

онлайн на порталі PUE ZUS;

особисто у відділенні ZUS за місцем проживання.

Ось інструкція для подання заяви онлайн:

зайти і авторизуватись на порталі PUE ZUS;

натиснути пункт Загальне (Ogólny) та обрати Застрахована особа (Ubezpieczony) або Одержувач допомоги (Świadczeniobiorca);

у боковому меню Dokumenty i wiadomości (Документи та повідомлення) знайти пункт Dokumenty robocze (Робочі документи) — Utwórz nowy (Створити новий);



у переліку нових документів обрати Pismo ogólne POG (Загальний лист POG) — натиснути Utwórz dokument (Створити документ) — погодитись із повідомленням.

* Якщо на сторінці ви маєте тільки вкладку Загальне (Ogólny), то для оформлення заяви натисніть Inna — Moje dane z profilu PUE (Інше — Мої дані з профілю PUE). Далі буде сформовано бланк заяви POG — інформація автоматично підтягнеться з бази профілю PUE.

оберіть тип листа Rodzaj pisma — INFORMACJA (Інформування);

потім дані слід вводити вручну;

вкажіть тему листа Tytuł pisma, наприклад Повідомлення про виїзд із Польщі;

опишіть свою справу (Opis sprawy) та назвіть тип допомоги, яку отримуєте або на яку подали заяву. Вкажіть дату виїзду;

натисніть на Sprawdź (Перевірити). Система підкаже, якщо ви щось не заповнили;

збережіть заяву та закрийте бланк;

надішліть (Wyślij) заяву та вкажіть спосіб отримання відповіді;

підписати заяву довіреним профілем або за допомогою профілю PUE;

заявка автоматично надійде до ZUS.

Щоб особисто написати заяву про виїзд, потрібно прийти до відділення ZUS за місцем проживання та подати письмову заяву. Список відділень ZUS за посиланням

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