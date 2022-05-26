Польща вводить нові правила безкоштовного проїзду в поїздах для українців — Finance.ua
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Польща вводить нові правила безкоштовного проїзду в поїздах для українців

Вчора 11:16Особисті фінанси
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Польща вводить нові правила безкоштовного проїзду в поїздах для українцівПольща вводить нові правила безкоштовного проїзду в поїздах для українців
З 1 червня пасажири з України отримають право безкоштовного проїзду тільки на маршрутах з кількох міст Польщі: Хелма, Дорогуська, Любліна, Грубешева, Перемишля, Загужа, Ярослава та Жешува.
Про це повідомляється в Telegram Укрзалізниці.
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Інші правила безкоштовного користування залізницею в Польщі для українців поки залишаються колишніми. Скористатися можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK і IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, і належать до наступних груп:
  • діти до 18 років;
  • жінки;
  • чоловіки старше 60 років;
  • чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.
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Посадка у вагон відбувається за заздалегідь отриманим у залізничній касі безкоштовним квитком, які видаються за наявності закордонного паспорта громадянина України, проїзного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі, або повідомлення про присвоєння номера PESEL разом з будь-яким іншим документом, що засвідчує особу.

8 корисних порад, як розрахуватися за кордоном

За матеріалами: РБК-Україна
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