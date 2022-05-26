Польща вводить нові правила безкоштовного проїзду в поїздах для українців — Finance.ua

Польща вводить нові правила безкоштовного проїзду в поїздах для українців

Вчора 11:16 — Особисті фінанси

Польща вводить нові правила безкоштовного проїзду в поїздах для українців

З 1 червня пасажири з України отримають право безкоштовного проїзду тільки на маршрутах з кількох міст Польщі: Хелма, Дорогуська, Любліна, Грубешева, Перемишля, Загужа, Ярослава та Жешува.

Про це повідомляється в Telegram Укрзалізниці.

Інші правила безкоштовного користування залізницею в Польщі для українців поки залишаються колишніми. Скористатися можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK і IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, і належать до наступних груп:

діти до 18 років;

жінки;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Посадка у вагон відбувається за заздалегідь отриманим у залізничній касі безкоштовним квитком, які видаються за наявності закордонного паспорта громадянина України, проїзного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі, або повідомлення про присвоєння номера PESEL разом з будь-яким іншим документом, що засвідчує особу.

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