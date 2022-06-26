Польща та Україна збільшать видобуток вугілля — Finance.ua
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Польща та Україна збільшать видобуток вугілля

Енергетика
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Польща та Україна збільшать видобуток вугілля у 2022 році, щоб витримати холодні місяці.
Про це пише Reuters.
Там додали, що Польща планує збільшити видобуток енергетичного вугілля на існуючих шахтах цього року максимум на 1,5 млн тонн.
У середу голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.
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Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні буде непростим, уряд раніше почав готувати українців до труднощів, які неминучі через війну. Але важливо, що тарифи на тепло не змінюватимуться.
Про це на своїй сторінці у Facebookрозповів голова Міністерства розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
Однак міністр підкреслив, що під час опалювального сезону оптимальна температура в українських будинках становитиме 18-20 градусів, але не повинна опускатися нижче 16 градусів, як і в «економних країнах розвиненої Європи».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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