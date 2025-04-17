Польща розширює залізничний термінал «Славкув» як стратегічний об’єкт для відбудови України — Finance.ua

Польща розширює залізничний термінал «Славкув» як стратегічний об’єкт для відбудови України Сьогодні 06:26

Польща розпочала роботу з розбудови залізничного терміналу «Славкув» у Сілезькому воєводстві (південь країни) з думкою про майбутню відбудову України.

Про це під час виступу на Європейському форумі нових ідей (EFNI) у Варшаві заявив глава польського уряду Дональд Туск.

«Ми дуже інтенсивно розпочали роботу над терміналом „Славкув“. Це місце має і може мати дуже велике значення. Там завершується широка колія зі сходу, і багато компаній, не лише із Західної Європи, гострили на нього зуби», — сказав Туск.

За його словами, ця інфраструктура є «дуже ласим шматком», тому польський уряд ухвалив рішення, що «нагляд над розвитком й інвестиціями у цьому місці на 100% матимуть поляки, польські компанії, польська держава».

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«Ми на цьому зароблятимемо. Таким чином Польща і весь світ допоможуть у відбудові України, адже „Славкув“ і цей термінал будуть ключовим місцем з точки зору логістики і транспорту», — констатував польський прем’єр.

Нагадаємо, попередній уряд Польщі у травні 2022 року заявляв, що Польща готова розширити власну залізничну інфраструктуру для транспортування заблокованого росією українського збіжжя на Близький Схід та країни Африки і потребує для цього «кількох місяців».

Укрінформ За матеріалами:

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