Будівництво залізничної євроколії на ділянці Чоп-Ужгород переходить до фінальної фази — Кулеба — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Будівництво залізничної євроколії на ділянці Чоп-Ужгород переходить до фінальної фази — Кулеба

Казна та Політика
13
Будівництво залізничної євроколії на ділянці Чоп-Ужгород переходить до фінальної фази — Кулеба
Будівництво залізничної євроколії на ділянці Чоп-Ужгород переходить до фінальної фази — Кулеба
Будівництво залізничної колії євростандарту на ділянці між Чопом та Ужгородом у Закарпатській області переходить у фінальну фазу.
Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив у Фейсбуці.
За його словами, ця ділянка стала однією із ключових локацій під час робочої поїздки на Закарпаття.
Цей проєкт є частиною стратегічного курсу України на інтеграцію до європейського транспортного простору. Він реалізується в рамках участі України у програмі Європейського Союзу Connecting Europe Facility (CEF).
Як поінформував Кулеба, хід будівництва він оглянув разом із заступником керівника Офісу Президента Віктором Микитою і головою правління Укрзалізниці Олександром Перцовським.
Читайте також
За словами Кулеби, вже завершене прокладання 8 км нової «широкої» колії, укладені 7,6 км колії європейського стандарту (40% робіт). Також підготовлені ще майже 2 км суміщеної колії (100% робіт), виконані всі необхідні земляні роботи. Він підкреслив, що активно тривають роботи з електрифікації «широкої» колії, прокладання кабельних мереж, будівництва інженерної інфраструктури, оновлення пасажирських платформ. Крім того, стартували роботи із приведення до ладу вокзалу в місті Чоп, який є важливим транзитним хабом, для покращення умов для пасажирів.
«Вже зараз проєкт переходить у фінальну фазу — завершити роботи плануємо до серпня 2025 року», — наголосив Кулеба.
Він поінформував, що, поспілкувались із робітниками-залізничниками, які безпосередньо виконують роботу, зрозуміли нагальні потреби в механізації цієї роботи, щоб і надалі набирати оберти, покращити умови їхньої важливої праці.
Читайте також
Як зауважив Кулеба, ця євроколія відкриває прямий доступ до європейської залізничної мережі, дозволяє суттєво скоротити логістичні витрати, підвищує ефективність міжнародного пасажирського і вантажного сполучення, створює нові можливості для розвитку транзитного потенціалу України.
За його словами, у перспективі — подальший розвиток мережі європейської колії в Україні. Це, підкреслив Кулеба, важливий стратегічний курс, який не лише зробить подорожі зручнішими та швидшими, а й формує нову якість обслуговування пасажирів і бізнесу.
Ініціатива була започаткована навесні 2024 року Прем’єр-Міністром України Денисом Шмигалем.
Читайте також
Кулеба подякував колегам з Офісу Президента, працівникам АТ «Укрзалізниця», команді Міністерства розвитку громад та територій України і всім, хто працює на будівельному майданчику.
«Це спільна робота, яка є надважливою для стійкості країни та нашої євроінтеграції», — підкреслив він.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems