Будівництво залізничної євроколії на ділянці Чоп-Ужгород переходить до фінальної фази — Кулеба Сьогодні 03:39 — Казна та Політика

Будівництво залізничної євроколії на ділянці Чоп-Ужгород переходить до фінальної фази — Кулеба

Будівництво залізничної колії євростандарту на ділянці між Чопом та Ужгородом у Закарпатській області переходить у фінальну фазу.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив у Фейсбуці

За його словами, ця ділянка стала однією із ключових локацій під час робочої поїздки на Закарпаття.

Цей проєкт є частиною стратегічного курсу України на інтеграцію до європейського транспортного простору. Він реалізується в рамках участі України у програмі Європейського Союзу Connecting Europe Facility (CEF).

Як поінформував Кулеба, хід будівництва він оглянув разом із заступником керівника Офісу Президента Віктором Микитою і головою правління Укрзалізниці Олександром Перцовським.

За словами Кулеби, вже завершене прокладання 8 км нової «широкої» колії, укладені 7,6 км колії європейського стандарту (40% робіт). Також підготовлені ще майже 2 км суміщеної колії (100% робіт), виконані всі необхідні земляні роботи. Він підкреслив, що активно тривають роботи з електрифікації «широкої» колії, прокладання кабельних мереж, будівництва інженерної інфраструктури, оновлення пасажирських платформ. Крім того, стартували роботи із приведення до ладу вокзалу в місті Чоп, який є важливим транзитним хабом, для покращення умов для пасажирів.

«Вже зараз проєкт переходить у фінальну фазу — завершити роботи плануємо до серпня 2025 року», — наголосив Кулеба.

Він поінформував, що, поспілкувались із робітниками-залізничниками, які безпосередньо виконують роботу, зрозуміли нагальні потреби в механізації цієї роботи, щоб і надалі набирати оберти, покращити умови їхньої важливої праці.

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Як зауважив Кулеба, ця євроколія відкриває прямий доступ до європейської залізничної мережі, дозволяє суттєво скоротити логістичні витрати, підвищує ефективність міжнародного пасажирського і вантажного сполучення, створює нові можливості для розвитку транзитного потенціалу України.

За його словами, у перспективі — подальший розвиток мережі європейської колії в Україні. Це, підкреслив Кулеба, важливий стратегічний курс, який не лише зробить подорожі зручнішими та швидшими, а й формує нову якість обслуговування пасажирів і бізнесу.

Ініціатива була започаткована навесні 2024 року Прем’єр-Міністром України Денисом Шмигалем.

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Кулеба подякував колегам з Офісу Президента, працівникам АТ «Укрзалізниця», команді Міністерства розвитку громад та територій України і всім, хто працює на будівельному майданчику.

«Це спільна робота, яка є надважливою для стійкості країни та нашої євроінтеграції», — підкреслив він.

Укрінформ За матеріалами:

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