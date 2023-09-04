Польща почала видавати Україні чоловіків призовного віку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польща почала видавати Україні чоловіків призовного віку

Казна та Політика
43
Польща почала видавати Україні чоловіків призовного віку
Польща почала видавати Україні чоловіків призовного віку
Польська газета Rzeczpospolita пише про те, що Варшава вже передала Києву кілька українців призовного віку, які незаконно виїхали з України.
Видання зазначає, що не лише Польща, а й інші країни ЄС можуть бути завалені українськими запитами щодо екстрадиції чоловіків, які залишили країну завдяки хабарам.
Поки що Польща видала Україні лише кількох громадян, які займалися переправкою нелегальних мігрантів із білорусі до Євросоюзу.
Читайте також
Водночас, видання сумнівається, що така видача стане масовою. Щоб повернути псевдобіженців до країни, Україна має видати міжнародний ордер на арешт кожного з них. Чи буде відбуватися екстрадиція, вирішить у кожному окремому випадку польський суд.
Місце для вашої реклами
Раніше президент України Володимир Зеленський доручив перевірити всі висновки щодо непридатності до військової служби, які були винесені після початку бойових дій. Імовірно, десятки тисяч українців за хабарі змогли оформити такі довідки та залишити територію країни, щоби не потрапити на фронт.
Також Міністерство юстиції працює над поверненням в Україну корупціонерів, які втекли в європейські країни, насамперед намагатимуться повернути топ-корупціонерів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
uamedia
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.