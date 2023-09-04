Польща почала видавати Україні чоловіків призовного віку — Finance.ua

Польща почала видавати Україні чоловіків призовного віку Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Польща почала видавати Україні чоловіків призовного віку

Польська газета Rzeczpospolita пише про те, що Варшава вже передала Києву кілька українців призовного віку, які незаконно виїхали з України.

Видання зазначає, що не лише Польща, а й інші країни ЄС можуть бути завалені українськими запитами щодо екстрадиції чоловіків, які залишили країну завдяки хабарам.

Поки що Польща видала Україні лише кількох громадян, які займалися переправкою нелегальних мігрантів із білорусі до Євросоюзу.

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Водночас, видання сумнівається, що така видача стане масовою. Щоб повернути псевдобіженців до країни, Україна має видати міжнародний ордер на арешт кожного з них. Чи буде відбуватися екстрадиція, вирішить у кожному окремому випадку польський суд.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив перевірити всі висновки щодо непридатності до військової служби, які були винесені після початку бойових дій. Імовірно, десятки тисяч українців за хабарі змогли оформити такі довідки та залишити територію країни, щоби не потрапити на фронт.

Також Міністерство юстиції працює над поверненням в Україну корупціонерів, які втекли в європейські країни, насамперед намагатимуться повернути топ-корупціонерів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

uamedia За матеріалами:

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