Вимагали гроші у призовників: на Вінниччині викрили схему з довідками ВЛК — Finance.ua

Вимагали гроші у призовників: на Вінниччині викрили схему з довідками ВЛК Сьогодні 16:47 — Кримінал

Вимагали гроші у призовників: на Вінниччині викрили схему з довідками ВЛК, Фото: ДБР

Працівники ДБР виявили махінації із висновками військово-лікарської комісії у місті Хмільнику Вінницької області.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

За оперативною інформацією, із лютого 2023 року представники ВЛК налагодили злочинну схему одержання коштів від призовників. За визнання «непридатним» до служби чоловіки мали заплатити від 3 тисяч доларів США, а лікарі ставили неправдиві діагнози щодо наявних проблем зі здоров’ям військовозобов'язаних.

ДБР перевіряє можливу причетність до злочину керівництва ВЛК та представників інших медичних установ міста. Крім того, є підстави вважати, що учасники схеми вимагали гроші навіть у тих осіб, які насправді є непридатними до служби.

30 серпня 2023 року працівники ДБР провели обшук у приміщенні одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону.

Виявлено та вилучено засоби зв’язку, службова документація, чорнові записи, а також грошові кошти невідомого походження у гривні та іноземній валюті на загальну суму в понад 70 тис. грн в окремих конвертах із прізвищами. У ході досудового розслідування буде надана правова оцінка діям відповідних посадовців.

Попередня кваліфікація правопорушення: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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