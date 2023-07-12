Польща почала конфіскацію активів російських олігархів — Finance.ua

Польща почала конфіскацію активів російських олігархів Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Польща почала конфіскацію активів російських олігархів

Польща запровадила тимчасове управління майном російського олігарха В’ячеслава Кантора у Grupa Azoty.

Про це заявив голова мінстр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда, передає видання money.pl.

«Починається нова ера. Ми усуваємо присутність росіян у польській економіці», — заявив він.

За словами міністра, надалі польська влада шукатиме партнера, який викупить заморожену частку у розмірі близько 20% акцій Grupa Azoty і виплатить компенсацію.

«Незважаючи на те, що акції Кантора заморожені, тому про реалізацію права голосу на зборах акціонерів і виплату дивідендів не йдеться, ми не хочемо, щоб цей росіянин був якимось чином пов’язаний із польською стратегічною компанією — лідером вітчизняного ринку добрив і однією із ключових груп компаній у галузі добрив і хімічної промисловості в Європі», — додав Буда, пригадавши спробу Кантора взяти під контроль Grupa Azoty у 2012 році.

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Grupa Azoty спеціалізується на випуску конструкційних пластиків, азотних та складних добрив. Група є одним із найбільших хімічних холдингів у Європі та великим виробником поліамідів.

Тимчасовий управляючий визначатиме ринкову вартість паперів, займатиметься отриманням дозволів на правочин, переоформленням цінних паперів. Групі «Акрон» В’ячеслава Кантора належить 19,82% акцій Grupa Azoty.

«Крок за кроком ми усуваємо присутність росіян у польській економіці. Чи то шляхом незалежності від російських енергоресурсів, чи то через обмеження російського впливу та капіталу», — додав Буда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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