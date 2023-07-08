У Німеччині почали конфісковувати автомобілі з російськими номерами — Finance.ua

У Німеччині почали конфісковувати автомобілі з російськими номерами
Власники автомобілів з російськими номерами почали скаржитися на конфіскацію їхнього транспорту в Німеччині: у деяких випадках влада розглядає ввезення власних автомобілів як експорт санкційних товарів з росії до Євросоюзу.
За словами адвоката та партнера BGP Litigation Сергія Гландіна, йдеться про 833-й секторальний регламент, де заборонено експорт із росії до Євросоюзу товарів, зазначених у додатку 21, до яких належать і автомобілі.
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Згідно з постановою про санкції (стаття 3i № 833/2014), у Євросоюзі заборонено купувати, ввозити та провозити транзитом товари, перелічені у додатку 21 до цього документа, якщо ці товари приносять значний дохід росії та можуть дестабілізувати ситуацію в Україні, заявили у німецькій митниці.
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Представник відомства наголосив, що документ згадує автомобілі, тому вони в принципі підлягають забороні.
«Митниця здійснює контроль за дотриманням антиросійських санкцій ЄС у галузі імпорту, експорту та транзиту товарів. У разі виявлення можливих порушень санкцій під час в'їзду приватних осіб митні органи діють у межах своїх повноважень», — повідомили німецькі митники.
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