У Німеччині почали конфісковувати автомобілі з російськими номерами — Finance.ua

У Німеччині почали конфісковувати автомобілі з російськими номерами Сьогодні 03:31 — Світ

У Німеччині почали конфісковувати автомобілі з російськими номерами

Власники автомобілів з російськими номерами почали скаржитися на конфіскацію їхнього транспорту в Німеччині: у деяких випадках влада розглядає ввезення власних автомобілів як експорт санкційних товарів з росії до Євросоюзу.

За словами адвоката та партнера BGP Litigation Сергія Гландіна, йдеться про 833-й секторальний регламент, де заборонено експорт із росії до Євросоюзу товарів, зазначених у додатку 21, до яких належать і автомобілі.

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Автомобілі конфіскують, незважаючи на те, що їх не збираються продавати.

Згідно з постановою про санкції (стаття 3i № 833/2014), у Євросоюзі заборонено купувати, ввозити та провозити транзитом товари, перелічені у додатку 21 до цього документа, якщо ці товари приносять значний дохід росії та можуть дестабілізувати ситуацію в Україні, заявили у німецькій митниці.

Представник відомства наголосив, що документ згадує автомобілі, тому вони в принципі підлягають забороні.

«Митниця здійснює контроль за дотриманням антиросійських санкцій ЄС у галузі імпорту, експорту та транзиту товарів. У разі виявлення можливих порушень санкцій під час в'їзду приватних осіб митні органи діють у межах своїх повноважень», — повідомили німецькі митники.

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borgexpert За матеріалами:

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