Польща передала Україні 5 тисяч Starlink нового покоління — Finance.ua

Польща передала Україні 5 тисяч Starlink нового покоління Сьогодні 19:29

Польща передала Україні 5 тисяч Starlink нового покоління

Влада Польщі передала Україні ще 5 тисяч Starlink Enterprise — пристроїв нового покоління, які забезпечують доступ до супутникової мережі компанії SpaceX.

Про це повідомили представники Мінцифри.

«Старлінки допоможуть повернути зв’язок у деокуповані регіони, забезпечуватимуть роботу шкіл, медичних і соціальних закладів, енергетиків і військових. Українці залишатимуться на зв’язку навіть у найскладніших умовах. Starlink Enterprise — це нове покоління старлінків, що мають потужніші антени та забезпечують вищу швидкість і стабільніше інтернет-з'єднання. Starlink Enterprise може користуватися одночасно значна кількість людей без просідання швидкості», — заявили урядовці.

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За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, завдяки співпраці з міжнародними партнерами та донорами Україна отримала понад 50+ тисяч терміналів Starlink, з них найбільше від Польщі — 29 500 штук.

Раніше Reuters із посиланням на три обізнані джерела писало, що американські переговорники розглядають можливість відключення України від системи Starlink, якщо Київ не погодиться на умови Вашингтона в угоді про доступ до корисних копалин.

Але Маск спростував повідомлення Reuters про нібито наміри відключити Україні Starlink, якщо Київ не погодиться на умови Вашингтона.

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