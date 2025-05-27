Польща не зацікавлена в імпорті українського зерна: що це означає для угоди з ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польща не зацікавлена в імпорті українського зерна: що це означає для угоди з ЄС

Аграрний ринок
84
Польща не зацікавлена в імпорті українського зерна: що це означає для угоди з ЄС
Польща не зацікавлена в імпорті українського зерна: що це означає для угоди з ЄС
Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що Варшава не зацікавлена в імпорті зерна з України через власні великі обсяги експорту. Нова торгова угода між ЄС та Україною має враховувати аграрні інтереси різних країн блоку.
Про це повідомляє Bankier.
Угода про нові торговельні відносини між ЄС та Україною потребуватиме делікатного підходу через різні інтереси країн-членів у сфері агрополітики.
Читайте також
За словами Секерського, Польща не зацікавлена в імпорті українського зерна, оскільки є потужним експортером — щороку країна постачає на зовнішні ринки 12−13 мільйонів тонн зернових і кукурудзи.
Натомість імпортом зацікавлені інші країни ЄС, зокрема Іспанія, Португалія, Італія, Греція, Нідерланди та Німеччина.
«Все це має бути дуже делікатно опрацьовано у торговельних відносинах», — наголосив міністр.
Читайте також
Нагадаємо, 6 червня спливає термін дії чинної торговельної лібералізації між ЄС та Україною. Замість неї запровадять тимчасові заходи, які частково повернуть правила торгівлі до довоєнного рівня, але збережуть окремі пільги для української сторони.
Ці тимчасові умови діятимуть до укладення нової торговельної угоди між Україною та Євросоюзом.
Європейська комісія вже розпочала підготовчі консультації з Києвом, а активна фаза переговорів очікується у другій половині року.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems