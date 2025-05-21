Туск не виключає закриття кордону, якщо Німеччина повертатиме мігрантів у Польщу — Finance.ua
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Туск не виключає закриття кордону, якщо Німеччина повертатиме мігрантів у Польщу

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Польща не виключає закриття кордону з Німеччиною, якщо німецька влада продовжуватиме повертати Варшаві нелегальних мігрантів.
Про це в ефірі TVP Info заявив глава польського уряду Дональд Туск, передає Укрінформ.
Як зазначив польський прем’єр, він поінформував к канцлера ФРН Фрідріха Мерца про те, що Польща не прийматиме з-за західного кордону жодних нелегальних мігрантів.
«Я сказав німцям: якщо ви спробуєте перекидати нам мігрантів, то я врешті-решт застосую 72-гу статтю, яка дозволить тимчасово, з міркувань безпеки, припинити всі договірні зобов’язання, щоб вони це розуміли, і вони це розуміють», — підкреслив Туск.
Як відомо, польський прем’єр ініціював в Сеймі продовження ще на 60 днів відмову приймати заяви про надання притулку від мігрантів на польсько-білоруському кордоні.
Канцлер Німеччини Мерц під час передвиборчої кампанії заявляв, що нелегальних мігрантів не пропускатимуть до ФРН з першого дня його перебування на посаді, оскільки заяви про надання притулку мають бути розглянуті в інших державах-членах ЄС, які межують з Німеччиною.
За матеріалами:
Укрінформ
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