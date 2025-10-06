Польща майже повністю відмовилася від російської залізної руди
Польща майже повністю переорієнтувалась на імпорт залізної руди з України, відмовившись від російських поставок.
Про це з посиланням на польське видання Wprost пише GMK Center.
За даними Польського економічного інституту (PIE), у 2024 році 93,6% усієї руди, яку закуповували польські металурги, надійшло саме з України.
Для порівняння, ще у 2015 році цей показник становив 70,1%, тоді як росія займала вагому частку — понад 12%.
«Наразі російські поставки повністю усунули з польського ринку», — сказано в публікації.
Водночас у масштабах ЄС ситуація із забезпеченням залізною рудою залишається складною. Власні запаси майже вичерпані, а єдиним великим виробником у спільноті залишається Швеція, яка в 2024 році експортувала 7,5 млн т сировини.
Основними постачальниками для Європи залишаються Канада (25,4 млн т), Бразилія (16,6 млн т), Україна (14 млн т) і ПАР (8,9 млн т).
Залізна руда є базовим ресурсом для технології доменних печей, яка традиційно використовується у виробництві сталі.
Водночас дедалі більшого значення набувають електродугові печі (ЕДП), що працюють переважно на металобрухті. Ця технологія потребує значно менше руди, а також вважається більш екологічною. Процес декарбонізації промисловості в Європі неминуче пришвидшить перехід на електродугові печі, що зменшить попит на залізну руду у наступні роки.
«Для Польщі це означає, що нинішня домінуюча роль українських поставок може поступово знизитися», — сказано в повідомленні.
Найбільший виробник сталі в країні — ArcelorMittal — уже оголосив про плани інвестувати в «зелений» перехід, що докорінно змінить структуру імпортних потреб. Але конкретних термінів запуску поки не названо.
