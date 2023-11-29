Канадські інвестори видобуватимуть залізну руду в Україні — Finance.ua

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Канадські інвестори видобуватимуть залізну руду в Україні

Енергетика
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Канадські інвестори видобуватимуть залізну руду в Україні
Канадські інвестори видобуватимуть залізну руду в Україні
Канадська компанія Black Iron Inc. закликає уряд України пришвидшити розгляд та підписання Інвестиційної угоди, щоб розпочати реалізацію проєкту з видобутку залізної руди з Шиманівського родовища у Кривому Розі.
Про це в компанії заявили за підсумками другої Конференції з відновлення бізнесу в Україні, яка проходила 21−22 листопада 2023 року в Торонто (Канада).
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Компанія наголошує, що проєкт «Інвестиційної угоди» перебуває на розгляді в Мінекономіки вже чотири місяці, але міністерство за цей час не надало інвесторам жодної відповіді.
«У липні 2023 року Black Iron Inc. подала пропозицію про укладення Інвестиційної угоди до Міністерства економіки України. Через чотири місяці очікування компанія сподівається отримати позитивну письмову відповідь від своїх українських колег щодо укладання та підтримки цієї Угоди Кабінетом Міністрів», — йдеться у заяві компанії.
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Black Iron також нагадала, що багатомільярдний проект розбудови Шиманівського ГЗК вже був підтриманий президентом України Володимиром Зеленським і його схвалення урядом країни стане важливим сигналом для міжнародних інвесторів.
«Успішне втілення проєкту, підтримане українськими владними структурами та канадськими інвесторами, буде важливим сигналом не лише для канадської бізнес-спільноти, але і для всього цивілізованого світу, що інвестування в Україну є безпечною справою», — наголошується у заяві компанії.

Довідка Finance.ua:

  • президент України Володимир Зеленський публічно підтримав проєкт Black Iron в Кривому Розі, а «інвест-нянею» канадських інвесторів в Україні став заступник голови Офісу президента Ігор Жовква;
  • Black Iron Inc. — канадська компанія з розвідки та видобутку залізної руди із головним офісом у Торонто (Канада). Компанія реалізовує проєкт із видобутку залізної руди на Шиманівському родовищі у Кривому Розі;
  • загальний орієнтовний обсяг інвестицій у проєкт становить $1,1 млрд на основі прогнозованого виробництва 8 млн тонн на рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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