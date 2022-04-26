Польща чекає на нову хвилю біженців і подовжила програму підтримки поляків, які поселить в себе українців — Finance.ua
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Польща чекає на нову хвилю біженців і подовжила програму підтримки поляків, які поселить в себе українців

Вчора 09:12Особисті фінанси
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Польща чекає на нову хвилю біженців і подовжила програму підтримки поляків, які поселить в себе українцівПольща чекає на нову хвилю біженців і подовжила програму підтримки поляків, які поселить в себе українців
Уряд Польщі ще на 60 днів продовжить програму допомоги полякам, які приймають біженців з України.
Про це повідомляє місцеве видання Gazeta Pravna з посиланням на заступника міністра МВС Польщі Павела Шефернакера.
За його словами, відповідні зміни мають затвердити на засіданні уряду найближчиним днями.
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«За оцінками польського уряду, прихисток у польських родинах на сьогодні знайшло близько 600 тисяч біженців з України. Раніше власники житла в Польщі, які прихистили в себе біженців з України, могли розраховувати на державну компенсацію за 60 днів перебування біженців. У багатьох випадках цей термін спливає найближчими днями. Тому, щоб не обтяжувати приймаючу сторону і не створювати додаткових проблем з житлом для українців, уряд запропонував продовжити цей термін ще на 60 днів. За кожну особу, якій надають житло та продуктову допомогу, Польща й надалі виплачуватиме по 40 злотих на день. Тобто, за 1 людину в місяць виходить 1200 злотих», — повідомив замміністра.
На ці кошти можуть претендувати не лише польські сім’ї, які прихистили біженців, а й власники приміщень для колективного проживання. Крім того, заступник міністра заявив, що уряд готується до наступної хвилі біженців з України.
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«Ми розглядаємо різні сценарії, в тому числі різні типи об’єктів, такі як спортивні зали, виставкові зали, ярмарки, що в кінцевому підсумку при необхідності можуть бути переобладнані в житлові приміщення», — сказав Шефернакер.
Він додав, що добровільне переселення біженців з Польщі до інших країн буде можливим лише за умови, якщо окремі країни або весь Європейський Союз підготують конкретну пропозицію, яка, зокрема, дасть можливість проживання, роботи та навчання дітей. Таку пропозицію підготувала Великобританія.
З початку війни росії проти України до Польщі прибуло понад 2,8 мільйона біженців. Номер PESEL отримали до 970 тисяч біженців. 95 відсотків з них — жінки та діти. 467 тисяч — це дорослі, а решта діти.

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За матеріалами: Факти і коментарії
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