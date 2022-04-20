Польща переформатовує ринок праці через повернення українців додому — Finance.ua

Польща переформатовує ринок праці через повернення українців додому

Вчора 18:59 — Світ

Ситуація на польсько-українському кордоні поволі нормалізується. Протягом останнього тижня кількість в’їжджаючих і виїжджаючих більш-менш однакова.

З 15 по 17 квітня три дні поспіль з Польщі до України поверталося більше людей, ніж виїхало.

Про це повідомляє аналітичний центр агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на Прикордонну службу Польщі.

Усього з початку війни до Польщі в’їхало 2,8 млн громадян України, виїхало 756 тисяч.

Звільнення півночі України від загарбників і концентрація військових дій на сході країни спонукає частину біженців повертатися на Батьківщину. Виїжджають не тільки чоловіки, що вирішили долучитися до захисту Батьківщини, але й жінки, які так і не змогли знайти собі місця за кордоном або поїхали до Польщі як до тимчасового прихистку.

У Gremi Personal зааначають, що майже 80% вакансій для іноземців на польському ринку праці розраховані на чоловіків, що на 15-20% більше, ніж було навіть до війни.

Від відсутності на ринку праці українських чоловіків найбільше потерпають будівельна, автомобільна галузь, важка промисловість.

Польські роботодавці наразі борються за тих українців, які ще залишаються в Польщі і за тих, хто може виїхати з України (багатодітні батьки, студенти, тощо). Пропонують привабливі ставки заробітної плати, допомагають з евакуацією й легалізацією родин.

Тимчасове вирішення проблеми вони бачать також у працівниках з Казахстану, Молдови та навіть Індії, Індонезії чи Філіппін, попри складніші, у порівнянні з громадянами України, процедури легалізації.

Водночас, аналітики центру відзначають зростання кількості звернень з працевлаштування в Польщі від рекрутингових агентств Казахстану на 25% за останні 2 місяці — через війну в Україні казахстанці дедалі частіше шукають роботу у Польщі, а не в росії.

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