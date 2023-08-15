Польський логістичний оператор Laude припинив роботу в рф і переніс до України активи на €100 млн — Finance.ua

Польський логістичний оператор Laude припинив роботу в рф і переніс до України активи на €100 млн
Польський логістичний оператор Laude переніс до України активи вартістю €100 млн із рф та країн Центральної Азії. Ще €250 млн компанія планує інвестувати у програму економічного обміну між Україною та ЄС.
«Група компаній Laude розширює свій потенціал в Україні. Логістична компанія з Торуня (Польща) за останні кілька місяців перенесла в Україну свої активи вартістю €100 млн. Це все активи, які раніше перебували в росії та країнах Центральної Азії», — пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на заяву компанії.
Переміщення включало 510 спеціалізованих залізничних платформ та кілька тисяч контейнерів, які використовують для постачання української продукції до Європи.
Компанія планує збільшувати інвестиції в Україні, купуючи локомотиви, вагони та контейнери. У травні оператор отримав схвалення на співпрацю з «Укрзалізницею».
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«Ми вирішили реалізувати інвестиційну програму вартістю близько €250 млн, спрямовану на економічний обмін між Європою та Україною», — зазначили у Laude.
У компанії додали, що не зупиняли роботу в Україні після початку повномасштабної війни, але припинили діяльність у росії. Laude знаходиться у процесі виходу з російського ринку. У компанії сподіваються остаточно завершити процес та домогтися виключення з реєстру у найближчі тижні.
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