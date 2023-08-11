росія продає метал у ЄС через шпарини в санкціях, поки порти України заблоковано для експорту — De Morgen Сьогодні 20:42

Через те що українські порти заблоковані росією, Україна не може експортувати значні обсяги металопродукції до Європейського союзу. Натомість росія продає свій метал до ЄС, знаходячи шпарини у санкціях.

Про це пише бельгійське видання De Morgen у своєму репортажі з українського металургійного заводу «Запоріжсталь».

«Експорт до Європи став складнішим. Оскільки всі порти на півдні України заблоковані, морський транспорт недоступний. Альтернативою є залізниця, але це не лише дорожче, а й займає набагато більше часу, ніж раніше. Насамперед залізницею перевозять пасажирів і військову техніку, а лише потім вантажі», — пише De Morgen.

За даними видання, більшість імпортної сталі до ЄС все ще надходить із росії - це можливо через різноманітні шпаринки в законодавстві та винятки з правил. Наприклад, коли європейські країни закуповують сталь частково як готовий продукт, а частково — як напівфабрикат, який отримує нову етикетку від продавців з інших країн, або якщо приховується походження.

«Експерти підтверджують, що деякі російські сталеві продукти все ще можуть легально імпортуватися до Європейського Союзу. Також в Бельгії російські напівфабрикати прокатують, після чого готову сталь перепродають. На початку цього року Європейський Союз скоротив імпорт російських сталевих продуктів на 60% проти 2022 року, за даними Eurostat.

Бельгія прямує за цією тенденцією: на початку цього року наша країна імпортувала напівфабрикатів на суму 179,28 мільйона євро, що майже на 40% менше проти попереднього року. Але все це відбувається попри санкції. За даними українського дослідницького центру GMK Center, наша країна навіть є найбільшим імпортером російської сталі в Європі. Міністерство закордонних справ Бельгії не відповіло на наш запит", — вказує видання.

Як відомо, Євросоюз почергово ухвалив уже 10 санкційних пакетів, проте їх результат невтішний, оскільки для металопродукції зроблено багато виключень. Наприклад, чавун і руда взагалі не попали під санкції, а введення заборони щодо заготовки та слябів відтермінували до 2024 року. При цьому рф продовжує постачати в ЄС і підсанкційну продукцію, користуючись недосконалістю законодавчих норм.

УНІАН За матеріалами:

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