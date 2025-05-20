Польський фондовий ринок цьогоріч став одним із найуспішніших у світі на очікуваннях миру в Україні — Finance.ua
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Польський фондовий ринок цьогоріч став одним із найуспішніших у світі на очікуваннях миру в Україні

Фондовий ринок
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Польський фондовий ринок цьогоріч став одним із найуспішніших у світі на очікуваннях миру в Україні
Польський фондовий ринок цьогоріч став одним із найуспішніших у світі на очікуваннях миру в Україні
Польський фондовий ринок цього року став одним із найуспішніших у світі. Головний індекс Варшавської фондової біржі — WIG — зріс на 28,6% від початку року, перевершивши показники таких ринків, як Чилі та Греція. Для порівняння, американський індекс S&P 500 показав зростання лише на 1%.
Про це пише Financial Times.
Індекс WIG охоплює найбільші та найліквідніші компанії, що торгуються на біржі, зокрема PKO Bank, PKN Orlen, PGE, CD Projekt, LPP та Allegro.eu. На Варшавській біржі також представлені акції деяких українських компаній, таких як «Агротон», «Астарта», Coal Energy, ІМК, KSG Agro та MLK Foods.
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Успіх польського ринку пояснюється стабільною економікою, припливом іноземних інвестицій та відносно низькою вартістю акцій.
Крім того, Польща менш вразлива до торговельної війни, ініційованої Дональдом Трампом, адже близько 75% її торгівлі припадає на країни ЄС.
Інвестори також бачать у Польщі стратегічний центр для майбутньої відбудови України після війни.
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«Одна з головних причин зростання ринку — це ставки інвесторів на мир в Україні», — цитує Financial Times Анджея Кубісяка, заступника директора Польського економічного інституту.
Польська економіка демонструє стабільне зростання: у першому кварталі 2025 року ВВП прогнозується на рівні 3,8%, що є одним із найвищих показників у ЄС.
Це зростання підтримується значними інвестиціями, які, за словами премʼєр-міністра Дональда Туска, у 2025 році перевищать 650 млрд злотих (приблизно $160 млрд).
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Польща посідає 6-те місце в Європі за привабливістю для іноземних інвестицій у 2024 році, залучаючи капітал у високотехнологічні та зелені проєкти. Зокрема, у Балтійському морі будуються офшорні вітрові електростанції потужністю 1,44 ГВт, запуск яких заплановано на 2027−2028 роки.
За матеріалами:
Forbes.ua
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