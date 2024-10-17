Польські фермери не блокують фури на кордоні з Україною, як анонсували раніше — Finance.ua
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Польські фермери не блокують фури на кордоні з Україною, як анонсували раніше

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Польські фермери не блокують фури на кордоні з Україною, як анонсували раніше
Польські фермери не блокують фури на кордоні з Україною, як анонсували раніше
На пункті пропуску «Медика-Шегині» наразі не відбувається блокування руху вантажних транспортних засобів польськими фермерами, як вони анонсували раніше.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у телеефірі.
«По тому анонсу, який здійснювали польські фермери, що вони можуть розпочати свої дії з блокування руху вантажних транспортних засобів по напрямку пункту пропуску „Медика-Шегині“, на даний момент цього не відбувається. Ну і звісно, що ми загалом сподіваємося, що польські фермери не блокуватимуть рух для вантажівок на жодному із напрямків на кордоні з Польщею — чи то напрямок пункту пропуску „Медика-Шегині“, чи на будь-якому з інших пунктів пропуску», — сказав Демченко.
Розповідаючи про пасажиропотік на пунктах пропуску, Демченко зауважив, що в цей період кількість перетинів кордону значно знизилася.
«До прикладу, якщо порівняти серпень місяць, коли кордон перетнуло загалом в обидва боки протягом місяця 4 мільйони осіб, то у вересні кількість перетинів уже коливалася на рівні трішки більше 3 мільйонів. І зараз тенденції до збільшення пасажиропотоку немає. У будні дні кордон перетинає близько 80−85 тисяч осіб в обох напрямках. У вихідні цей показник може коливатися на рівні 100 тисяч. Але якщо пригадати літній період, то показники перетину кордону були значно більші», — сказав речник ДПСУ.
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Таким чином, підкреслив він, зменшення пасажиропотоку призвело до зменшення черг на пунктах пропуску.
«Якщо прив’язатися до кордону з Польщею, то 50% пасажиропотоку припадає саме на кордон із Польшею. Але, знову ж таки, значних черг на цьому відтинку також не відмічається. В окремі дні можуть бути скупчення автівок, в окремі години. Це якщо одночасно певна кількість людей обирає для себе один напрямок», — сказав Демченко.
За матеріалами:
Укрінформ
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