Польські фермери анонсували блокування пункту пропуску «Медика-Шегині» з 8 жовтня до кінця року — Finance.ua
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Польські фермери анонсували блокування пункту пропуску «Медика-Шегині» з 8 жовтня до кінця року

Аграрний ринок
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Польські фермери анонсували блокування пункту пропуску «Медика-Шегині» з 8 жовтня до кінця року
Польські фермери анонсували блокування пункту пропуску «Медика-Шегині» з 8 жовтня до кінця року
Польські фермери анонсували можливу акцію протесту за допомогою блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика — Шегині» з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року.
Про це повідомила Держмитслужба з посиланням на інформацію польської сторони.
«У разі початку страйку та подальших змін ситуації інформуватимемо вас додатково», — йдеться в інформації на сайті Держмитслужби у вівторок.
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Водночас уточнюється, що оформлення транспортних засобів наразі здійснюється у звичайному режимі.
Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорогуськ» та «Рава-Руська-Гребенне». Асоціація «Укравтопром» із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначала, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.
23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску «Шегині — Медика».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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