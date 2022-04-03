Польські банки для українців: умови відкриття рахунку, документи, пільги — Finance.ua

Польські банки для українців: умови відкриття рахунку, документи, пільги

Вчора 09:02 — Особисті фінанси

Чимало українців знайшли тимчасовий притулок у Польщі. Тому буде корисно знати, в яких польських банках громадяни України можуть відкрити рахунок, як це зробити та які документи для цього потрібні.

PKO Bank Polski

У PKO Bank Polski можна знайти вебсайт українською мовою, де можна відкрити рахунок, підготовлений спеціально для біженців з України.

Наприклад, у PKO можна відкрити рахунок Konto bez Granic, призначений для нових клієнтів, який не спричиняє жодних витрат протягом 12 місяців, рахуючи з моменту його відкриття. Сайт українською мовою за посиланням

Відкрити рахунок можна на підставі внутрішнього паспорта, 4-картки, тимчасового посвідчення особи, виданого посольством України в Польщі, ідентифікаційного номера PESEL або Картки поляка.

При відкритті банківського рахунку українці можуть не надавати адресу проживання та номер телефону польського оператора. РКО випускає для українців тимчасову картку, яку можна отримати під час відкриття рахунку у вибраному відділенні банку.

Також банк вирішив скасувати комісію за швидкі перекази до Кредобанку та за замовлення іноземного переказу до будь-якого банку України, щоб полегшити життя українцям.

ING Bank

ING Bank відкрив лінію українською мовою, яка працює з 9:00 до 17:00 у робочі дні. Також на сайті є інструкція українською мовою, як користуватись банківськими послугами.

Українці можуть відкрити рахунок в ING, використовуючи такі документи, що посвідчують особу, як:

біометричний паспорт,

загальногромадянський закордонний паспорт,



українське посвідчення особи з біометричними даними,



документ із фотографією, що посвідчує особу, виданий установами Республіки Польща або дипломатичним представництвом України.



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Крім того, необхідно підтвердити прибуття до Польщі після 23 лютого 2022 року. Для цього вам потрібна заява разом із декларацією адреси проживання в цій країні, зазначеної як адреса проживання. Однак це може бути місце, де тимчасово перебуває українець — центр для біженців або адреса сім’ї чи друзів у Польщі.

Перед відкриттям рахунку біженець має підготувати свій ІПН — ідентифікаційний номер платника податків.

ING не вимагає підтвердження проживання та отримання доходу в Польщі.

В рамках банківських послуг для біженців з України ING пропонує:

безкоштовні трансфери по Україні;

спрощений процес відкриття рахунку Direct для громадян України, які приїхали до Польщі після 23 лютого 2022 року;



відсутність комісій використання рахунку;



українська версія сайту (деякі сторінки).



Банк Millenium

Відкривши головну сторінку банку Millenium, можна одразу зазначити, що він скасовує комісії для громадян України. Ця інформація також надається українською мовою.

Банк також не стягує з індивідуальних клієнтів комісії за переказ грошей на українські рахунки. Крім того, спростився процес відкриття рахунку у банку.

У банку стверджують, що українські громадяни можуть розраховувати на клієнтську підтримку українською мовою як у відділеннях, так і на гарячій лінії.

Нещодавно Millenium також запустив спеціальну функцію Przelew Pomagam, завдяки чому клієнти можуть легко перераховувати гроші на підтримку біженців з України. Функція доступна у мобільному додатку банку.

Крім того, установа працює над відкриттям доступу до Довіреного профілю (Profil Zaufany), щоб громадяни України могли легко користуватися державними послугами.

Stander Bank Polska

Stander Bank Polska також запровадив спрощену процедуру відкриття рахунку для громадян України, які прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року.

Щоб відкрити рахунок у цьому банку, необхідно прийти у відділення та показати один із документів:

паспорт;

ID-картка громадянина України;



віза типу З або D зони Шенгену;



картку побуту з дозволом на тимчасове чи постійне проживання;



дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС;



дозвіл на проживання іншої держави Шенгенської зони;



тимчасове посвідчення особи іноземця.



У нових клієнтів з України банк не вимагатиме підтвердження адреси проживання та отримання доходу в Польщі.

Для зручності використання рахунку та зв’язку з банком можна підключити електронний банкінг (Santander online).

MBank

Як і інші польські банки, MBank збирає гроші на допомогу жертвам війни в Україні.

Якщо громадянин України має кредит, MBank може призупинити його погашення на строк до 6 місяців і продовжити термін кредиту на стільки ж місяців.

Банк Pocztowy

Bank Pocztowy запустив сайт українською мовою. Громадяни України можуть відкрити рахунок без особливих перешкод і виконання багатьох формальностей. Єдине, що треба — посвідчення особи через закордонний паспорт.

При цьому українцям у Bank Pocztowy:

скасували комісії за підтримку рахунку;

відшкодовують комісії використання карток;

скасували комісії за SWIFT-переказ для всіх вихідних переказів в Україну.

Звільнення від цих комісій діє до 28 лютого 2023 року для громадян України, які відкрили розрахунковий рахунок у банку в період з 1 березня до 31 травня 2022 року.

Також консультанти гарячої лінії банку мають розмовляти українською.

Pekao

Банк Pekao підготував спеціальні пропозиції для фізичних та корпоративних клієнтів з України, які приїхали до Польщі внаслідок воєнних дій.

З 1 березня обслуговування рахунку, банківської картки, зняття готівки з банкоматів, а також перекази між Україною та Польщею для нових українських клієнтів банку будуть безкоштовними.

Це стосується операцій, які здійснюються як фізичними, так і корпоративними клієнтами.

При переведенні з картки на іноземний рахунок банк також стягує комісію за обмін валют.

Крім цього, Pekao спростив процедуру відкриття рахунку для фізичних осіб — достатньо одного документа, що посвідчує особу громадянина України, наприклад паспорта.

Pekao вже давно пропонує клієнтам мобільний додаток РеоРау та інтернет-банкінг Pekao24 українською мовою. Крім того, діє україномовна гаряча лінія.

Щоб полегшити безпечне управління фінансами українських компаній у Польщі, для великих, середніх та малих підприємців приготували спеціальну безкоштовну пропозицію. Банк не стягує плату за обслуговування рахунків таких компаній, за дебетові картки та електронний банкінг.

Alior

Кілька тижнів тому банк Alior дозволив громадянам України відкривати рахунок у своїх та партнерських відділеннях без сплати комісій. Для цього клієнту достатньо надати один із наступних документів: український або тимчасовий польський паспорт, картку побуту або тимчасове посвідчення особи іноземця.

У рамках спеціальної пропозиції для українців Alior також не стягуватиме комісію за обслуговування рахунку та платіжної картки протягом 12 місяців.

Громадяни України, які вирішили відкрити в банку рахунок Konto Jakze Osobiste, зможуть розраховувати на безкоштовне зняття коштів із банкоматів у Польщі та за кордоном.

Власники інтернет-рахунків також можуть скористатися перевагами безкоштовного зняття коштів із банкоматів у відділеннях Alior та партнерів банку. Зняття коштів у банкоматах мережі Euronet на суму від 100 злотих також буде безкоштовним.

Credit Agricole Bank Polska

Credit Agricole пропонує біженцям з України відкрити будь-який рахунок у рамках послуги Konto dla Ciebie.

Для українських клієнтів банк також запровадив безкоштовне зняття готівки з банкоматів на території Польщі та тимчасово скасував оплату обслуговування рахунку та платіжних карток.

Рахунок у цьому банку можна відкрити за спрощеною схемою. Достатньо показати один із таких документів:

паспорт (закордонний чи внутрішня ID-картка, видана після 2016 року);

картку побиту;

временное удостоверение личности иностранца.



Переказ коштів на рахунок українських банків є безкоштовним для всіх індивідуальних клієнтів банку.

BNP Paribas

З 29 березня громадяни України можуть відкривати рахунки у банку BNP Paribas за спрощеною процедурою. Для підтвердження особи знадобиться лише біометричний паспорт.

Банк також продовжує до кінця квітня всі акції, орієнтовані на українців.

На сайті банку є інформація українською за посиланням.

Щоб стати клієнтом цього банку, також необхідно заповнити заяву про відкриття рахунку у зв’язку із ситуацією в Україні, надати український ідентифікаційний код та польський номер телефону.

Раніше BNP Paribas надав біженцям можливість безкоштовно знімати гроші у всіх банкоматах країни, а також безкоштовно вносити та знімати гроші у відділеннях банку.

Крім того, банк повертає комісію за переказ коштів на українські рахунки (це стосується всіх клієнтів, а не лише українців).

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