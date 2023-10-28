Польська залізнична компанія хоче відкрити ще один маршрут до України — Finance.ua

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Польська залізнична компанія хоче відкрити ще один маршрут до України

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Польська залізнична компанія хоче відкрити ще один маршрут до України
Польська залізнична компанія хоче відкрити ще один маршрут до України
Приватний польський залізничний перевізник SKPL Cargo подав заявку до Управління залізничного транспорту Польщі про свою готовність виконувати пасажирські залізничні перевезення на маршруті від Сянока до прикордонного міста Кросценко і далі до Хирова в Україні.
Нагадаємо, з 15 жовтня 2023 року компанія SKPL Cargo вже почала виконувати пасажирські рейси на маршруті Рава-Руська-Варшава. І от тепер виступила з новою ініціативою.
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Заявка про готовність виконувати пасажирські залізничні перевезення на маршруті від Сянока до Хирова передбачає курсування поїздів з 15 грудня 2024 року по 14 грудня 2029 року.
В SKPL Cargo вважають, що до українського Хирова треба запускати принаймні два поїзда: один з Сянока, інший — з Перемишля. Кажуть, що інфраструктура для цього вже готова, оскільки залізничні колії до Хирова з обох напрямків вже відремонтовані. Щоправда, коли вдасться запустити такі нові сполучення між Польщею та Україною, наразі сказати складно. У SKPL Cargo зізнаються, що це, швидше, питання до урядів обох країн та органів місцевого самоврядування з прикордонних районів.
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Зараз SKPL курсує від Сянока до кордону з Україною. Продовження потягів до українського Хирова відкрило б абсолютно новий міжнародний коридор, який дозволив би українцям із карпатського регіону легше потрапити до Польщі.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
uamedia
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