Українські підприємці в Польщі стрімко нарощують сплату соціальних внесків — Finance.ua

Українські підприємці в Польщі стрімко нарощують сплату соціальних внесків Сьогодні 07:42 — Світ

Українські підприємці в Польщі стрімко нарощують сплату соціальних внесків

Українські підприємці в Польщі за підсумками 2022 року сплатили соціальні внески до Установи соціального страхування Польщі (ZUS) у розмірі 4 млрд злотих ($927 млн), а цьогоріч очікується зростання платежів на 50% - до 6 млрд злотих.

Про це повідомила уповноважена уряду Польщі з питань польсько-українського співробітництва у сфері розвитку Ядвіга Емілевич.

За її словами, в Польщі зареєстровано 30 000 українських підприємців. Таку динаміку надходжень соціальних внесків від них необхідно враховувати в дискусії про преференції та допомогу для громадян України, зазначила уповноважена.

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Емілевич наголосила, що розвитку українського бізнесу в Польщі сприяла Польська агенція інвестицій і торгівлі, київське представництво якої з початком війни було тимчасово перенесено до Варшави. Там же було створено центр підтримки українського бізнесу та відкрито представництво Дія.Бізнес.

Вона відзначила, що зареєстрований у Польщі український бізнес намагається працювати на дві країни.

«Багато українських фірм розглядають польський ринок як перший перед виходом на європейський ринок. Ми маємо робити щось схоже і розглядати українських підприємців у Польщі як можливих партнерів польських компаній в Україні», — сказала уповноважена.

За її словами, ще однією можливістю для польського бізнесу є та обставина, що багато товарів, які раніше вироблялися іноземними компаніями безпосередньо в Україні, сьогодні виробляються на потужностях у Польщі.

«Сьогодні великий французький, німецький чи американський капітал боїться виходу на ринок України, якого він не знає. Але дуже добре знає Польщу як тиху гавань для бізнесу, і долучатися до відновлення України вони будуть із Польщі. Для нас це великий шанс. Ключову роль у цьому процесі відіграє Польське агентство з інвестицій і торгівлі», — додала Емілевич.

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