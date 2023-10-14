Українські підприємці в Польщі стрімко нарощують сплату соціальних внесків — Finance.ua
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Українські підприємці в Польщі стрімко нарощують сплату соціальних внесків

Світ
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Українські підприємці в Польщі стрімко нарощують сплату соціальних внесків
Українські підприємці в Польщі стрімко нарощують сплату соціальних внесків
Українські підприємці в Польщі за підсумками 2022 року сплатили соціальні внески до Установи соціального страхування Польщі (ZUS) у розмірі 4 млрд злотих ($927 млн), а цьогоріч очікується зростання платежів на 50% - до 6 млрд злотих.
Про це повідомила уповноважена уряду Польщі з питань польсько-українського співробітництва у сфері розвитку Ядвіга Емілевич.
За її словами, в Польщі зареєстровано 30 000 українських підприємців. Таку динаміку надходжень соціальних внесків від них необхідно враховувати в дискусії про преференції та допомогу для громадян України, зазначила уповноважена.

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Емілевич наголосила, що розвитку українського бізнесу в Польщі сприяла Польська агенція інвестицій і торгівлі, київське представництво якої з початком війни було тимчасово перенесено до Варшави. Там же було створено центр підтримки українського бізнесу та відкрито представництво Дія.Бізнес.
Вона відзначила, що зареєстрований у Польщі український бізнес намагається працювати на дві країни.
«Багато українських фірм розглядають польський ринок як перший перед виходом на європейський ринок. Ми маємо робити щось схоже і розглядати українських підприємців у Польщі як можливих партнерів польських компаній в Україні», — сказала уповноважена.

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За її словами, ще однією можливістю для польського бізнесу є та обставина, що багато товарів, які раніше вироблялися іноземними компаніями безпосередньо в Україні, сьогодні виробляються на потужностях у Польщі.
«Сьогодні великий французький, німецький чи американський капітал боїться виходу на ринок України, якого він не знає. Але дуже добре знає Польщу як тиху гавань для бізнесу, і долучатися до відновлення України вони будуть із Польщі. Для нас це великий шанс. Ключову роль у цьому процесі відіграє Польське агентство з інвестицій і торгівлі», — додала Емілевич.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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