Польська пошта знизила тарифи на експрес-відправлення до України — Finance.ua

Польська пошта знизила тарифи на експрес-відправлення до України Вчора 15:45 — Особисті фінанси

Польська пошта знизила тарифи на експрес-відправлення до України

Пошта Польщі (Poczta Polska) у співпраці з Укрпоштою з 5 жовтня знизила тарифи на пересилання всіх посилок EMS (Express Mail Service) вагою до 20 кг до України. Клієнти платитимуть до −75% порівняно з попередньою вартістю.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

«Пошта Польщі у співпраці з Укрпоштою запустила спеціальні умови для доставки експрес-відправлень EMS вагою до 20 кг з Польщі до України. Ціни починаються від 42,00 польських злотих за посилку, що означає зниження ціни до −75%. Посилки приймаються у відділеннях пошти Польщі, що приймають відправлення EMS», — сказано в повідомленні.

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Ознайомитися з тарифами можна на сайті

Доставка посилок з будь-якого відділення Пошти Польщі до будь-якого відділення Укрпошти займе 7-14 днів.

«Суттєве зниження тарифів на відправку посилок з Польщі до України — це ще один жест підтримки українців, що зараз перебувають в Польщі, та їхніх сімей та близьких, які залишилися в Україні. Наступним кроком буде перегляд тарифів на доставку відправлень з України до Польщі, що дозволить ще більше поглибити співпрацю між двома поштами та двома країнами», ─ прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Укрінформ За матеріалами:

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