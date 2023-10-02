Польська PKP Intercity у жовтні проведе розпродаж мільйона дешевих квитків — Finance.ua

Польська PKP Intercity у жовтні проведе розпродаж мільйона дешевих квитків Сьогодні 07:04 — Особисті фінанси

Польська PKP Intercity у жовтні проведе розпродаж мільйона дешевих квитків

PKP Intercity, провідна залізнична компанія Польщі, має намір запустити розпродаж мільйона квитків за дуже низькими цінами. Кампанія стартує з 1 жовтня, пише The Warsaw

Але пропозиція обмежена: знижки діятимуть у певні дні на певні рейси. Більше деталей немає, тож акційні квитки, найімовірніше, доведеться «ловити».

Пасажири з 1 жовтня зможуть розпочати полювання на дешеві квитки PKP, яка організує залізничні перевезення між польськими містами.

Ціни квитків на подорожі поїздами будуть нижчими. За словами віцепрезидента PKP Intercity Томаша Гонтажа, компанія запропонує мільйон квитків за суперакційними цінами.

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Ціни будуть починатися від 19 злотих (наприклад, маршрутами Варшава — Краків та Гданськ — Варшава), а на поїзди преміум — «пендоліно» — від 49 злотих.

Представники державної компанії заявили, що її бюджет настільки хороший, що можна дозволити собі проводити акції.

Гонтаж додав, що з січня до кінця серпня PKP Intercity перевезла 45 мільйонів пасажирів, що на вісім мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Натомість до кінця поточного року компанія планує перевищити позначку 60 мільйонів пасажирів.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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