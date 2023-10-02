Польська PKP Intercity у жовтні проведе розпродаж мільйона дешевих квитків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польська PKP Intercity у жовтні проведе розпродаж мільйона дешевих квитків

Особисті фінанси
12
Польська PKP Intercity у жовтні проведе розпродаж мільйона дешевих квитків
Польська PKP Intercity у жовтні проведе розпродаж мільйона дешевих квитків
PKP Intercity, провідна залізнична компанія Польщі, має намір запустити розпродаж мільйона квитків за дуже низькими цінами. Кампанія стартує з 1 жовтня, пише The Warsaw.
Але пропозиція обмежена: знижки діятимуть у певні дні на певні рейси. Більше деталей немає, тож акційні квитки, найімовірніше, доведеться «ловити».
Пасажири з 1 жовтня зможуть розпочати полювання на дешеві квитки PKP, яка організує залізничні перевезення між польськими містами.
Ціни квитків на подорожі поїздами будуть нижчими. За словами віцепрезидента PKP Intercity Томаша Гонтажа, компанія запропонує мільйон квитків за суперакційними цінами.
Читайте також
Ціни будуть починатися від 19 злотих (наприклад, маршрутами Варшава — Краків та Гданськ — Варшава), а на поїзди преміум — «пендоліно» — від 49 злотих.
Представники державної компанії заявили, що її бюджет настільки хороший, що можна дозволити собі проводити акції.
Гонтаж додав, що з січня до кінця серпня PKP Intercity перевезла 45 мільйонів пасажирів, що на вісім мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Натомість до кінця поточного року компанія планує перевищити позначку 60 мільйонів пасажирів.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.