Польська Hortex пішов з росії — Finance.ua

Польська Hortex пішов з росії
Польська компанія Hortex, яка спеціалізується на виробництві заморожених овочів, фруктів та ягід, пішла з росії.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Новим власником компанії «Ортика Фрозен Фудс», що представляла інтереси Hortex в рф, стала група компаній «Агама» (вона також займається виробництвом та постачанням риби). У росії у компанії Hortex три заводи — два в московській області і один — у Карелії.
Бренд Hortex є лідером у Центральній та Східній Європі на ринку заморожених овочів, фруктів та ягід, продукція реалізується і в інших регіонах світу.
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24 лютого рф розпочала новий етап війни проти України — повномасштабне вторгнення. Загарбники обстрілюють та бомбять мирні міста та села України, вбивають мирне населення. Демократичні країни ухвалюють санкції проти росії, що негативно впливає на російську економіку. З росії пішли сотні інвесторів, компаній та брендів.
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