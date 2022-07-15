Польська Hortex пішов з росії — Finance.ua

Польська Hortex пішов з росії Вчора 19:15 — Фондовий ринок

Польська Hortex пішов з росії

Польська компанія Hortex, яка спеціалізується на виробництві заморожених овочів, фруктів та ягід, пішла з росії.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Новим власником компанії «Ортика Фрозен Фудс», що представляла інтереси Hortex в рф, стала група компаній «Агама» (вона також займається виробництвом та постачанням риби). У росії у компанії Hortex три заводи — два в московській області і один — у Карелії.

Бренд Hortex є лідером у Центральній та Східній Європі на ринку заморожених овочів, фруктів та ягід, продукція реалізується і в інших регіонах світу.

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ДК «Агама» на паритетних засадах належить росіянам Юрію Алашеєву та Ігорю Лисенкову.

24 лютого рф розпочала новий етап війни проти України — повномасштабне вторгнення. Загарбники обстрілюють та бомбять мирні міста та села України, вбивають мирне населення. Демократичні країни ухвалюють санкції проти росії, що негативно впливає на російську економіку. З росії пішли сотні інвесторів, компаній та брендів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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