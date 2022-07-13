Lego повністю припинить роботу в росії — Finance.ua

Lego повністю припинить роботу в росії
Данський виробник конструкторів Lego повністю припинить роботу в росії.
Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерело серед співробітників компанії та підтвердження гендиректора російського підрозділу Lego.
Читайте також
«Враховуючи істотні порушення операційного середовища, що тривають, ми ухвалили рішення припинити комерційну діяльність в росії на невизначений термін. Це включає припинення роботи більшої частини нашої московської команди і наше партнерство з Inventive Retail Group», — сказав гендиректор російського підрозділу Lego Євген Чихачов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною