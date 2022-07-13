Lego повністю припинить роботу в росії — Finance.ua

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Lego повністю припинить роботу в росії

Фондовий ринок
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Lego повністю припинить роботу в росії
Lego повністю припинить роботу в росії
Данський виробник конструкторів Lego повністю припинить роботу в росії.
Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерело серед співробітників компанії та підтвердження гендиректора російського підрозділу Lego.
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«Враховуючи істотні порушення операційного середовища, що тривають, ми ухвалили рішення припинити комерційну діяльність в росії на невизначений термін. Це включає припинення роботи більшої частини нашої московської команди і наше партнерство з Inventive Retail Group», — сказав гендиректор російського підрозділу Lego Євген Чихачов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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