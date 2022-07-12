Косметична мережа Lush закриває бізнес у росії — Finance.ua

Косметична мережа Lush закриває бізнес у росії
Британська косметична мережа Lush планує закрити всі магазини, що залишилися у росії, через проблеми з поставками товарів до країни.
Про це повідомляє Комерсант.
Зазначається, що британський офіс призупинив роботу з російським партнером ще в березні, остання куплена партія так і не була ввезена в рф і застрягла в Ризі.
Схема з паралельним імпортом у разі Lush також не може бути використана, бо власник бренду веде оптову торгівлю тільки зі своїми партнерами.
Lush працює на ринку рф з 2001 року. До початку вторгнення рф в Україну під брендом Lush у росії працювало майже 50 магазинів. За даними на 11 липня, у компанії залишається відкритими 27 точок продажів.
Lush — косметична компанія, яка відома своїм принципом етичності, а також косметичною продукцією (мило, креми, засоби для ванни та багато іншого), що виготовляється вручну з натуральних компонентів і не тестується на тваринах.
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