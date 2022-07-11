Шведський виробник пральних машин та холодильників йде з рф — Finance.ua

Шведський виробник пральних машин та холодильників йде з рф Вчора 22:24 — Фондовий ринок

Шведський виробник пральних машин та холодильників йде з рф

Шведська компанія з виробництва побутової техніки Electrolux оголосила про припинення діяльності у рф. Про це пише Reurers із посиланням на компанію.

Electrolux продає російський бізнес місцевому топменеджменту.

«У результаті війни і санкцій, що триває, ми прогнозуємо, що не зможемо продавати і обслуговувати продукцію в росії в середньостроковій і довгостроковій перспективі», — йдеться в заяві компанії.

У Electrolux додали, що вважають безперервність бізнесу в рф у цій ситуації неможливою.

У зв’язку з продажем бізнесу компанія зафіксує одноразові витрати у розмірі 35 мільйонів шведських крон ($3,31 млн) у другому кварталі цього року.

У Electrolux Professional у росії працює 25 співробітників, частку яких у 2021 році припадало 1% продажів групи.

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