Шведський виробник пральних машин та холодильників йде з рф — Finance.ua

Шведський виробник пральних машин та холодильників йде з рф
Шведська компанія з виробництва побутової техніки Electrolux оголосила про припинення діяльності у рф. Про це пише Reurers із посиланням на компанію.
Electrolux продає російський бізнес місцевому топменеджменту.
«У результаті війни і санкцій, що триває, ми прогнозуємо, що не зможемо продавати і обслуговувати продукцію в росії в середньостроковій і довгостроковій перспективі», — йдеться в заяві компанії.
У Electrolux додали, що вважають безперервність бізнесу в рф у цій ситуації неможливою.
У зв’язку з продажем бізнесу компанія зафіксує одноразові витрати у розмірі 35 мільйонів шведських крон ($3,31 млн) у другому кварталі цього року.
У Electrolux Professional у росії працює 25 співробітників, частку яких у 2021 році припадало 1% продажів групи.
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