Шведський виробник пральних машин та холодильників йде з рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шведський виробник пральних машин та холодильників йде з рф

Фондовий ринок
263
Шведський виробник пральних машин та холодильників йде з рф
Шведський виробник пральних машин та холодильників йде з рф
Шведська компанія з виробництва побутової техніки Electrolux оголосила про припинення діяльності у рф. Про це пише Reurers із посиланням на компанію.
Electrolux продає російський бізнес місцевому топменеджменту.
«У результаті війни і санкцій, що триває, ми прогнозуємо, що не зможемо продавати і обслуговувати продукцію в росії в середньостроковій і довгостроковій перспективі», — йдеться в заяві компанії.
У Electrolux додали, що вважають безперервність бізнесу в рф у цій ситуації неможливою.
У зв’язку з продажем бізнесу компанія зафіксує одноразові витрати у розмірі 35 мільйонів шведських крон ($3,31 млн) у другому кварталі цього року.
У Electrolux Professional у росії працює 25 співробітників, частку яких у 2021 році припадало 1% продажів групи.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.