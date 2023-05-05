Покупці в США почали обирати дорожчі моделі iPhone — Finance.ua

Покупці в США почали обирати дорожчі моделі iPhone 05.05.2023, 00:14 — Особисті фінанси

Покупці в США почали обирати дорожчі моделі iPhone

Згідно з останнім звітом дослідницької компанії Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), у 2023 році змінилася тенденція схильності покупців iPhone в США обирати більш доступні версії смартфона.

Хоча історичні дані свідчать про те, що покупці iPhone зазвичай обирають дешевші моделі, середньозважена роздрібна ціна смартфонів Apple, проданих у США (US-WARP) у березні 2023 року, досягла нового максимуму — $988. Це незвична тенденція, оскільки середня ціна продажу iPhone зазвичай знижується протягом першого кварталу року.

CIRP пов’язує зростання US-WARP з популярністю моделей iPhone 14 Pro, попит на які випереджав виробництво, що призвело до великих термінів виконання замовлень через кілька місяців після запуску.

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Крім того, покупці, схоже, віддають перевагу iPhone 14 Plus, а не iPhone 13 mini, і Apple пропонує більше пам’яті в моделях вищого класу, щоб привабити споживачів. Крім того, пристрої Apple, як правило, довше зберігають свою вартість, що призводить до вигіднішого trade-in, який знижує витрати на нову модель і може заохотити людей вибрати дорожчий iPhone.

У звіті також зазначається, що повернення моделей iPhone 14 Pro до загального продажу в першому кварталі цього року відіграло певну роль у підвищенні середньої ціни продажу смартфонів Apple, оскільки постачальники нарощували виробництво після затишшя попиту після різдвяних свят.

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