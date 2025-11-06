Покоління Z уникає готівки — дослідження Сьогодні 06:04 — Особисті фінанси

Покоління Z уникає готівки — дослідження

Покоління Z дедалі менше користується готівкою — для більшості молодих людей гроші в «паперовому» вигляді незручні та застарілі.

Про це свідчать результати нового опитування Harris Poll на замовлення мобільного банкінгу CashApp, повідомляє New York Post . Дослідження охопило 2080 дорослих американців і було спрямоване на вивчення їхніх звичок щодо заощаджень, способів платежів та інвестицій.

Опитування показало, що 53% представників покоління Z використовують готівку лише у виняткових ситуаціях, коли немає іншого способу оплати.

Дебетові картки та застосунки — на першому місці

Молоді споживачі віддають перевагу розрахункам картками або через додатки, а не готівкою. Для них це не лише зручність, але й спосіб тримати витрати під контролем.

«Майже третина (29%) вважає, що люди, які платять готівкою, або відірвані від реальності, або ж відчувають невпевненість у собі», — зазначається в дослідженні.

Що ще цікаво, за їх словами, готівка сприяє імпульсивним витратам.

«Більше половини представників покоління Z (54%) визнають, що вони частіше витрачають гроші, не замислюючись, коли мають під рукою фізичну готівку», — йдеться у звіті.

Молодь створює «подушку безпеки»

Попри поширений стереотип про «фінансово безвідповідальних зумерів», дослідження демонструє протилежне. 46% респондентів цього покоління відкладають кошти на надзвичайні випадки, а 39% накопичують заощадження для почуття фінансової безпеки.

Частина спрямовує кошти на емоційні та життєві цілі:

37% заощаджують на подорожі та нові враження;

34% — на техніку, авто та інші дорогі покупки;

36% відкладають гроші, щоб жити окремо від батьків.

Що кажуть про це експерти

Компанія, що замовила дослідження, пов’язує тенденцію з тим, що молодь прагне самостійності.

За словами Оуена Дженнінгса, керівника бізнесу Block Inc., материнської компанії CashApp, пропозиції банкінгу із ставками на заощадження допомагають молоді формувати здорові фінансові звички, які стануть основою у дорослому житті.

