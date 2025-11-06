Покоління Z уникає готівки — дослідження
Покоління Z дедалі менше користується готівкою — для більшості молодих людей гроші в «паперовому» вигляді незручні та застарілі.
Про це свідчать результати нового опитування Harris Poll на замовлення мобільного банкінгу CashApp, повідомляє New York Post. Дослідження охопило 2080 дорослих американців і було спрямоване на вивчення їхніх звичок щодо заощаджень, способів платежів та інвестицій.
Опитування показало, що 53% представників покоління Z використовують готівку лише у виняткових ситуаціях, коли немає іншого способу оплати.
Дебетові картки та застосунки — на першому місці
Молоді споживачі віддають перевагу розрахункам картками або через додатки, а не готівкою. Для них це не лише зручність, але й спосіб тримати витрати під контролем.
«Майже третина (29%) вважає, що люди, які платять готівкою, або відірвані від реальності, або ж відчувають невпевненість у собі», — зазначається в дослідженні.
Що ще цікаво, за їх словами, готівка сприяє імпульсивним витратам.
«Більше половини представників покоління Z (54%) визнають, що вони частіше витрачають гроші, не замислюючись, коли мають під рукою фізичну готівку», — йдеться у звіті.
Молодь створює «подушку безпеки»
Попри поширений стереотип про «фінансово безвідповідальних зумерів», дослідження демонструє протилежне. 46% респондентів цього покоління відкладають кошти на надзвичайні випадки, а 39% накопичують заощадження для почуття фінансової безпеки.
Частина спрямовує кошти на емоційні та життєві цілі:
- 37% заощаджують на подорожі та нові враження;
- 34% — на техніку, авто та інші дорогі покупки;
- 36% відкладають гроші, щоб жити окремо від батьків.
Що кажуть про це експерти
Компанія, що замовила дослідження, пов’язує тенденцію з тим, що молодь прагне самостійності.
За словами Оуена Дженнінгса, керівника бізнесу Block Inc., материнської компанії CashApp, пропозиції банкінгу із ставками на заощадження допомагають молоді формувати здорові фінансові звички, які стануть основою у дорослому житті.
Поділитися новиною
Також за темою
Покоління Z уникає готівки — дослідження
Як тепер виплачуватимуть гроші сім’ям загиблих
Гранти для жінок: як і хто може отримати 1000 доларів
Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про підтвердження трудового стажу
Виплати до 50 тис. грн за народження дитини та «єСадок» — що прийняла Рада
Чи потрібні Україні трудові мігранти: які проблеми можуть бути