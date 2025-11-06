0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Покоління Z уникає готівки — дослідження

Особисті фінанси
38
Покоління Z уникає готівки — дослідження
Покоління Z уникає готівки — дослідження
Покоління Z дедалі менше користується готівкою — для більшості молодих людей гроші в «паперовому» вигляді незручні та застарілі.
Про це свідчать результати нового опитування Harris Poll на замовлення мобільного банкінгу CashApp, повідомляє New York Post. Дослідження охопило 2080 дорослих американців і було спрямоване на вивчення їхніх звичок щодо заощаджень, способів платежів та інвестицій.
Опитування показало, що 53% представників покоління Z використовують готівку лише у виняткових ситуаціях, коли немає іншого способу оплати.

Дебетові картки та застосунки — на першому місці

Молоді споживачі віддають перевагу розрахункам картками або через додатки, а не готівкою. Для них це не лише зручність, але й спосіб тримати витрати під контролем.
«Майже третина (29%) вважає, що люди, які платять готівкою, або відірвані від реальності, або ж відчувають невпевненість у собі», — зазначається в дослідженні.
Що ще цікаво, за їх словами, готівка сприяє імпульсивним витратам.
«Більше половини представників покоління Z (54%) визнають, що вони частіше витрачають гроші, не замислюючись, коли мають під рукою фізичну готівку», — йдеться у звіті.

Молодь створює «подушку безпеки»

Попри поширений стереотип про «фінансово безвідповідальних зумерів», дослідження демонструє протилежне. 46% респондентів цього покоління відкладають кошти на надзвичайні випадки, а 39% накопичують заощадження для почуття фінансової безпеки.
Частина спрямовує кошти на емоційні та життєві цілі:
  • 37% заощаджують на подорожі та нові враження;
  • 34% — на техніку, авто та інші дорогі покупки;
  • 36% відкладають гроші, щоб жити окремо від батьків.
Читайте також

Що кажуть про це експерти

Компанія, що замовила дослідження, пов’язує тенденцію з тим, що молодь прагне самостійності.
За словами Оуена Дженнінгса, керівника бізнесу Block Inc., материнської компанії CashApp, пропозиції банкінгу із ставками на заощадження допомагають молоді формувати здорові фінансові звички, які стануть основою у дорослому житті.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems