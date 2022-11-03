Погашення кредиту: від чого залежить сума щомісячного платежу — Finance.ua

Погашення кредиту: від чого залежить сума щомісячного платежу Вчора 14:01 — Кредит&Депозит

Погашення кредиту: від чого залежить сума щомісячного платежу

Схема погашення кредиту є важливою умовою кредитного договору. Від цієї умови залежить сума щомісячного платежу.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Які є типи погашення кредитів:

1. Класична схема погашення боргу передбачає нарахування відсотків на залишок тіла кредиту. Тому на початку терміну погашення кредиту розміри платежів вищі, але поступово зменшуються з кожним новим періодом.

2. Ануїтетна схема передбачає погашення кредиту рівними частинами упродовж усього терміну погашення кредиту. Особливість таких сплат у тому, що на початку фінансова установа закладає у них здебільшого відсотки за користування кредитом і лише ближче до кінця строку — тіло кредиту. Тому у разі дострокового погашення кредиту клієнт фінансової установи має виплатити більшу частину тіла, оскільки відсотки «наперед» вже були погашені.

Якщо фінансова установа порушила ваші права, звертайтеся до Національний банк України. Як можна звернутися до Національного банку України:

написати до чат-боту «НБУ Контактний центр» в месенджерах (вайбері або телеграмі);

зателефонувати до контакт-центру — 0 800 505 240;

заповнити онлайн-форму для звернень на сайті НБУ за посиланням.

Довідка Finance.ua:

самостійна перевірка кредитної історії може попередити деякі неприємні ситуації;

середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у вересні 2022 року у національній валюті становили 36,1% річних. Порівняно із серпнем ставки зросли на 13,0 в.п.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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