Поділ на багатих та бідних може посилити «лещата бідності» — голова Світового банку Сьогодні 09:49

Поділ на багатих та бідних може посилити «лещата бідності» — голова Світового банку

Новий глава Світового банку Аджай Банга на зустрічі міністрів фінансів G20 в Індії заявив, що зростаючий розрив між багатими і бідними країнами може призвести до посилення бідності в країнах, що розвиваються, пише AFP.

Багато країн все ще відновлюються після подвійного удару пандемії коронавірусу та наслідків війни росії в Україні, яка вдарила по світових цінах на паливо та товари. Тим часом зміна клімату найболючіше позначається на деяких найбідніших країнах, які найменше здатні впоратися з цим.

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Аджай Банга, президент Світового банку, сказав, що побоюється, що відсутність прогресу може призвести до розколу світової економіки на шкоду найбіднішим верствам населення світу.

«Розчарування глобального Півдня можна зрозуміти. Багато в чому вони платять ціну за наше процвітання», — сказав уродженець Індії Банга, натуралізований громадянин США, який обійняв банківську посаду минулого місяця після того, як був призначений президентом США Джо Байденом.

«Коли вони мають піднятися, вони стурбовані тим, що обіцяні ресурси будуть спрямовані на відновлення України, вони відчувають, що енергетичні правила не застосовуються рівномірно, що стримує амбіції, і вони стурбовані тим, що лещата бідності занапастить ще одне покоління», — сказав він.

Світовий банк заявив, що працює над збільшенням своїх фінансових можливостей, у тому числі шляхом залучення гібридного капіталу від акціонерів, щоб стимулювати зростання та створення робочих місць, але сказав, що майбутня економіка не може покладатися на розширення за рахунок довкілля. «Проста істина така: ми не можемо винести ще один період інтенсивного зростання викидів», — сказав Банга.

Сполучені Штати заявляють, що зусилля щодо реформування багатосторонніх кредиторів, таких як Світовий банк та інші регіональні установи можуть вивільнити 200 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття.

Довідка Finance.ua:

угоди щодо реструктуризації боргу для країн з низьким рівнем доходу були в центрі уваги G20, але офіційні особи припускають, що прогрес був незначним;

за словами міністра фінансів США Джанет Єллен, понад половина всіх країн з низьким рівнем доходу перебувають на межі боргової кризи або перебувають у борговій кризі, що вдвічі більше, ніж у 2015 році.



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УНН За матеріалами:

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