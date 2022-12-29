Податкова реформа "все по 10": у Мінфіні пояснили, чому Україні варто відмовитись від цієї ідеї — Finance.ua

Податкова реформа "все по 10": у Мінфіні пояснили, чому Україні варто відмовитись від цієї ідеї Сьогодні 13:35 — Казна та Політика

Податкова реформа "все по 10": у Мінфіні пояснили, чому Україні варто відмовитись від цієї ідеї

У Міністерстві фінансів України вважають, що нова податкова реформа, в межах якої можуть знизити ставку ПДВ, податок на прибуток та податок на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%, матиме негативні наслідки для бюджету.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україні» заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, негативний досвід у межах такої реформи вже був у деяких країнах Європи, тож розробники реформи «10-10-10» мають це враховувати.

«Наслідки є очевидними для нас, і досвід інших країн показує, що цього краще не робити. Це вже було, це вже проходили, наслідки очевидні, зокрема для України, і в Україні це вже було», — сказав Сергій Марченко.

Він наголосив, що коли кілька років тому в Україні вирішили знизити ставку на Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), це спровокувало падіння доходів бюджету.

«Жодної детінізації не відбувалося, ніякого розвитку бізнесу не відбувалося. А я краще віддав би перевагу спілкуванню з пропозиціями, які формували б розвинені речі. Як зробити так, щоб ролі держави в діяльності бізнесу було менше», — зазначив міністр.

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Крім того, Сергій Марченко вважає, що Україні після перемоги у війні може знадобитися абсолютно інша реформа, аніж та, яку широко обговорюють зараз.

«І я не впевнений, що ми зараз будемо готові про це говорити. Тому що я не знаю, яку післявоєнну країну ми отримаємо. Умовно кажучи, скільки власного ресурсу в нас при цьому буде, щоб країна жила та розвивалася», — додав він.

Що відомо про податкову реформу «10 на 10»

У серпні 2022 року з’явилася інформація, що в Офісі Президента з’явилася ідея щодо концепції нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток і податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%.

Крім того, реформа передбачає на одному з етапів скасувати ЄСВ, збільшення військового збору з 1,5% до 3% та перехід від податку на прибуток до податку на виведений капітал.

Але голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев назвав ідею нової реформи безвідповідальною і пояснив: «Скасування ЄСВ, на сьогодні, не є ні можливим, ні розумним кроком».

Тим часом запровадження податкової реформи не підтримав і Нацбанк України. Зокрема, 16 грудня 2022 року там заявили: «Впровадження радикальної податкової реформи, яка передбачає різке зниження ставок податків, створює ризики зменшення податкових надходжень, а відповідно збільшення дефіциту державного бюджету».

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