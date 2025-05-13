Податкова перевірила 108 автошкіл: за які порушення накладено штрафи — Finance.ua

Податкова перевірила 108 автошкіл: за які порушення накладено штрафи
Державна податкова служба України у 2025 році провела 108 перевірок акредитованих і внесених до Єдиного державного реєстру МВС суб’єктів господарювання, які надавали послуги з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв. Серед найпоширеніших порушень: більше клієнтів, ніж відображено у доходах, та неоформлені працівники.
Про це повідомляє пресслужба ДПС.
Податківці з’ясували, що кількість осіб, які пройшли навчання і склали іспити, не збігалася із задекларованими сумами доходу цих суб’єктів господарювання. Тобто оплата, ймовірно, проводилась готівкою, без використання реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО.
Наприклад:
- у Київській області підприємству донараховано 2,19 млн грн штрафних санкцій за розрахунки без РРО/ПРРО та без видачі розрахункових документів за надані послуги;
- у Хмельницькій області на підприємство накладено штраф на суму понад 0,8 млн грн за отримання готівки за послуги без застосування РРО/ПРРО;
- у Кіровоградській області на товариство накладено 0,14 млн грн штрафу за проведення розрахунків з клієнтами через мобільний застосунок без використання РРО/ПРРО та без видачі розрахункових документів;
- у Вінницькій області підприємство викрито на використанні найманої праці 12 працівників без оформлення трудових відносин — матеріали перевірки направлені до Державної служби з питань праці для прийняття відповідних рішень.
Податківці наголошують, що використання РРО/ПРРО при здійсненні господарської діяльності та офіційне оформлення трудових відносин з найманими працівниками — підтримка доброї репутації платника податків і уникнення штрафних санкцій.
Нагадаємо, аби отримати посвідчення водія, необхідно освоїти правила дорожнього руху відповідно до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв. Це можливо зробити як самостійно, так і в акредитованій автошколі. Далі скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Після цього пройти практичну підготовку в автошколі, скласти внутрішній практичний іспит. Далі — в сервісному центрі МВС.
Поділитися новиною