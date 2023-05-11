По $1200 на місяць на сім'ю: у Раді запропонували алгоритм російських компенсацій для українців — Finance.ua
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По $1200 на місяць на сім'ю: у Раді запропонували алгоритм російських компенсацій для українців

Казна та Політика
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По $1200 на місяць на сім'ю: у Раді запропонували алгоритм російських компенсацій для українців
По $1200 на місяць на сім'ю: у Раді запропонували алгоритм російських компенсацій для українців
У Верховній Раді зареєстрували законопроект №9279 про основні засади забезпечення компенсацій жертвам збройної агресії російської федерації. Відповідний документ опубліковано на сайті парламенту.
Мета проекту полягає у визначенні на законодавчому рівні основних засад подальшого захисту прав громадян, які постраждали від війни, за рахунок компенсацій з боку росії.
Автори пропонують визначити джерелом компенсацій щонайменше 8% від ВВП росії ($1,779 трлн). На гроші може претендувати абсолютна більшість громадян України (за винятком певного кола осіб, наприклад, засуджених за злочини проти нацбезпеки). Відповідна сума — приблизно $143 млрд — передбачена на воєнні витрати країни-агресора, яка має бути повністю демілітаризована в майбутньому.
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«Щорічний розподіл між громадянами України цієї суми… у рівних частках протягом щонайменше 20 наступних років забезпечить справедливість і суттєву матеріальну підтримку. У результаті до 40 млн українців (включаючи дітей) зможуть отримувати по 12 000 грн щомісяця», — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.
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Таким чином, середня сім'я з двома дітьми отримуватиме щомісяця $1200, які зможе спрямувати на оплату комунальних послуг, освіту, охорону здоров’я тощо.
У документі наголошується, що реалізація проекту дасть змогу знизити навантаження на Пенсійний фонд, а також скасувати інститут субсидій.
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Автори законопроекту вважають, що його ухвалення допоможе відновленню України, покращить якість життя громадян і криміногенну ситуацію, а також виключить або значно ускладнить повторну агресію росії.
У свою чергу, довгострокові виплати на користь громадян України дозволять зменшити фіскальний тиск на платників податків, що має привести до прискорення темпів економічного розвитку, а також зміцнення обороноздатності країни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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