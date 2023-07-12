Платіжний баланс росії став від'ємним вперше за 3 роки — Finance.ua

Платіжний баланс росії став від'ємним вперше за 3 роки Сьогодні 20:42 — Світ

Платіжний баланс росії став від'ємним вперше за 3 роки

Сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу рф у червні 2023 року, за попередньою оцінкою, стало від'ємним — його дефіцит становив $1,4 млрд.

Про це свідчать оцінки центробанку росії, який пояснює це дією сезонного чинника — оголошенням російськими компаніями дивідендів на тлі падіння надходжень від російського експорт, передає Інтерфакс.

«Така ситуація вже спостерігалася в аналогічні періоди попередніх років за несприятливої цінової кон’юнктури російського експорту», — запевняє Банк росії.

Востаннє до цього негативне сальдо рахунку поточних операцій за місяць (за доступними відкритими даними, за 2022 рік помісячну статистику не публікували) спостерігалося три роки тому. У серпні 2020 року дефіцит становив $1,4 млрд, у червні 2020 року — $4,4 млрд.

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За підсумками всього першого півріччя 2023 року позитивне сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу рф склало $20,2 млрд, що у 7,3 раза менше, ніж за аналогічний період 2022 року ($147,6 млрд).

За даними російського центробанку, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами рф у першому півріччі 2023 року знизилося у 3,3 раза — до $54,3 млрд, порівняно з $179,8 млрд за аналогічний період 2022 року.

Зокрема, обсяг російського експорту товарів у першому півріччі становив $205,6 млрд, що на 32,9% менше обсягу експорту в першій половині 2022 року ($306,4 млрд).

Водночас обсяги імпорту в першому півріччі 2023 року зросли порівняно з аналогічним періодом 2022 року на 19,5% - до $151,3 млрд з $126,6 млрд.

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Центробанк росії пояснює, що скорочення профіциту балансу зовнішньої торгівлі товарами у першому півріччі 2023 року обумовлене зменшенням як фізичних обсягів експортних поставок, так і погіршенням цінової кон’юнктури основних товарів російського експорту. Водночас вартістю імпорту товарів у січні-червні 2023 року зросла і була близькою до періоду 2021 року.

Дефіцит балансу зовнішньої торгівлі послугами збільшився рахунок відновлення імпорту послуг, зокрема внаслідок пожвавлення закордонних поїздок російських громадян у зв’язку з початком туристичного сезону.

Дефіцит торгівлі послугами в першому півріччі 2023 року зріс порівняно з першим півріччям 2022 року в 2,2 раза — до $16,1 млрд з $7,3 млрд.

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