Платформа United24 зібрала вже понад $237 мільйонів — Finance.ua
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Платформа United24 зібрала вже понад $237 мільйонів

Казна та Політика
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До платформи United24 за сім місяців роботи долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 237 мільйонів доларів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Телеграмі.
«7 місяців фандрейзинговій платформі United24. Понад 237 мільйонів доларів задонатили громадяни 110 країн світу. Неймовірна підтримка», — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, платформа стала зручним інструментом для підтримки України. Профільні міністерства та сили оборони завдяки пожертвам закуповують необхідне обладнання для медиків, рятувальників, захисників і захисниць.
Нагадаємо, 5 травня Президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна запускає глобальну ініціативу United24. Перша її складова — онлайн-платформа для збору коштів на підтримку України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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