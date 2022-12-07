Платформа United24 зібрала вже понад $237 мільйонів — Finance.ua

Платформа United24 зібрала вже понад $237 мільйонів
До платформи United24 за сім місяців роботи долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 237 мільйонів доларів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Телеграмі.
«7 місяців фандрейзинговій платформі United24. Понад 237 мільйонів доларів задонатили громадяни 110 країн світу. Неймовірна підтримка», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, платформа стала зручним інструментом для підтримки України. Профільні міністерства та сили оборони завдяки пожертвам закуповують необхідне обладнання для медиків, рятувальників, захисників і захисниць.
Нагадаємо, 5 травня Президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна запускає глобальну ініціативу United24. Перша її складова — онлайн-платформа для збору коштів на підтримку України.
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