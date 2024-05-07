Плата за вхід принесла Венеції перший мільйон — Finance.ua

Плата за вхід принесла Венеції перший мільйон Сьогодні 18:02 — Світ

Плата за вхід принесла Венеції перший мільйон

За перші 11 днів, запроваджена у Венеції плата за вхід одноденних туристів, принесла місту 975 000 євро (1,1 мільйона доларів).

Про це передає DPA.

Венеція вже заробила 975 000 євро (1,1 мільйона доларів) від продажу квитків. З кінця квітня відвідувачі італійського міста повинні платити 5 євро за вхід у найбільш завантажені дні.

За словами муніципальної адміністрації, перший етап перевершив очікування. З 25 квітня по 5 травня було продано понад 195 тис. вхідних квитків.

Слід зазначити, що для Венеції це був особливий період, — Папа Римський Франциск, який через погане здоров’я місяцями не виїжджав за межі Риму, цього разу відвідав Венеційську бієнале. Відповідно, ця подія допомогла залучити додаткових гостей у місто.

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Плата за вхід стягуватиметься майже по всіх суботах і неділях до середини липня, коли міська влада перегляне ціну. Як правило, відвідувачі протягом усього дня з 8:30 до 16:00 (з 06:30 до 14:00 за Гринвічем) повинні сплатити збір і отримати QR-код, який слугує доказом оплати.

Невиконання цієї вимоги може призвести до штрафу в розмірі до 300 євро. Місцеві жителі, гості з ночівлею, студенти та діти віком до 14 років звільняються від сплати збору.

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